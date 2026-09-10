مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

تعد الحلاوة الطحينية من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال والكبار وهى مكون أساسي في سندوتشات المدارس ولكن في السنوات الأخيرة ارتفع سعرها بشكل ملحوظ لذا تقبل العديد من السيدات على تعلمها في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد المذاع على قناة سي بي سي سفرة



المقادير

2 كوب سكر بودرة

2 كوب لبن بودرة

2 كوب طحينة

ملعقة صغيرة فانيليا

فول سوداني محمص

خبز فينو للتقديم

طريقة عمل الحلاوة الطحينية



في بولة كبيرة أو الكبة اخلطى كل المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.



اكبسي خليط الحلاوة الطحينية في علبة نظيفة جافة واغلقيها جيدا واحفظيها في الثلاجة لحين الاستخدام.



يمكن أن تزيني الوجه بحبات الفول السوداني المحمص أو السمسم المحمص أو أى نوع مكسرات يحبه الأطفال.