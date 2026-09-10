الإمارات تستضيق الكونجرس العالمي للإطفاء 2028

اختيرت الإمارات لاستضافة الكونجرس العالمي للإطفاء 2028 لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة التي تستضيف هذا الحدث العالمي، الذي يجمع قيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية.

وأعلن الأسبوع الماضي في لندن خلال فعاليات "الكونجرس العالمي للإطفاء 2026" بالعاصمة البريطانية ، حيث تسلّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، "مطرقة الاستضافة"، التي ترمز وفق البروتوكول المتبع إلى انتقال استضافة الكونجرس إلى المدينة المستضيفة للنسخة المقبلة، إيذاناً باستضافة دبي للحدث في عام 2028، بحسب ما أفادت به وكالة والأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت وكالة "وام" أن اختيار الإمارات لاستضافة الكونجرس يعكس المكانة التي رسختها في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية والسلامة، ويعزز حضورها في منظومة التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول المستقبلية الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات وبناء مجتمعات أكثر أماناً ومرونة.

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: "ناقشنا خلال مشاركتنا في الكونجرس العالمي للإطفاء 2026 في لندن، أهمية الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن اليوم، في ظل النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني وارتفاع مستوى التعقيد في تصميم المباني والمنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة".

ويعقد الكونجرس العالمي للإطفاء كل عامين ويجمع قيادات أجهزة الإطفاء والطوارئ وممثلي الحكومات والباحثين والخبراء والشركاء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإطفاء والسلامة، واستشراف الحلول والتوجهات القادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة عالمياً.