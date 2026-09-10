إنجاز تاريخي لـ آيفون 17.. رقم قياسي جديد يضع iPhone 18 أمام تحد مستحيل

حققت سلسلة آيفون 17 أداء قياسيا على مستوى الإيرادات خلال عامها الأول، لتصبح الأعلى تحقيقا للإيرادات بين أجيال آيفون، وفق أحدث دراسة سوقية لشركة الأبحاث Counterpoint Research.

وبحسب الدراسة، تجاوزت إيرادات سلسلة آيفون 17 حاجز 170 مليار دولار منذ إطلاقها في سبتمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 11% مقارنة بالإيرادات التي حققتها هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max خلال أول 12 شهرا من طرحها، كما حققت سلسلة iPhone 16 بدورها نموا في الإيرادات مقارنة بسلسلة iPhone 15.

آيفون 17 الأساسي يقود نمو الإيرادات

سجل الإصدار الأساسي من آيفون 17 أكبر نسبة نمو داخل السلسلة، بعدما حقق إيرادات تزيد بنحو 30% مقارنة بـ iPhone 16 الأساسي، رغم طرحه بالسعر نفسه عند الإطلاق.

ويأتي الهاتف بشريحة A19 وشاشة قياسها 6.3 بوصة ونظام كاميرات خلفية مزدوج، وأسهم ارتفاع الطلب على الإصدار الأساسي في تعزيز الإيرادات الإجمالية لسلسلة آيفون 17.

مبيعات آيفون 17

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية العالمي ضغوطا متزايدة، مع تراجع الشحنات نتيجة ارتفاع أسعار الأجهزة.

وعلى الرغم من هذه الظروف، تمكنت سلسلة آيفون 17 من تحقيق نمو على مستوى المبيعات والإيرادات، ما يعزز مكانة آبل في سوق الهواتف الذكية.



ارتفاع الأسعار يزيد الضغط على iPhone 18 Pro



تواجه طرازات iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max تحديا للحفاظ على الزخم الذي حققته سلسلة iPhone 17، في ظل ارتفاع أسعارها بنحو 100 دولار مقارنة بالطرازات السابقة.

ورغم أن زيادة أسعار الأجهزة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الإيرادات، فإن ذلك يتطلب الحفاظ على مستويات المبيعات أو زيادتها.

وبالتالي، ستحتاج آبل إلى تحقيق مبيعات قوية لطرازات iPhone 18 Pro لتعويض أي انخفاض محتمل في حجم الوحدات المباعة والحفاظ على نمو الإيرادات.



الصين تتصدر محركات نمو آيفون



أصبحت الصين أحد أبرز الأسواق الداعمة لنمو إيرادات آبل، مع تحول سوق الهواتف الذكية المحلي تدريجيا نحو الأجهزة ذات الأسعار المرتفعة.

ووفق بيانات Counterpoint Research، ارتفعت إيرادات آبل من مبيعات سلسلة آيفون 17 في الصين بنسبة 35% مقارنة بعائلة iPhone 16، مدفوعة بزيادة المبيعات إلى جانب توجه المزيد من المستهلكين إلى شراء الطرازات الأعلى سعرا وسعات التخزين الأكبر.

ويمتد هذا الاتجاه إلى اليابان وبعض الأسواق الناشئة، في حين تنمو إيرادات آيفون في الأسواق الأكثر نضجا، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، بوتيرة أبطأ نسبيا.



الهاتف القابل للطي يعزز فرص آبل في الأسواق الغربية



يمكن أن يمثل الهاتف القابل للطي الجديد من آبل، iPhone FoldUltra Duo، عاملا إضافيا لدعم نمو الشركة، خصوصا في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل الجهاز طلبا قويا.