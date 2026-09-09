رسميا.. آبل تعلن عن iPhone Duo.. أول آيفون قابل للطي في العالم

أعلنت شركة آبل رسميا عن iPhone Duo، أول آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة، بتصميم جديد كليا يجمع بين شاشة كبيرة وتجربة استخدام مرنة، مع الاعتماد على شريحة A20 Pro ونظام iOS 27.1.

يأتي iPhone Duo بشاشتين من نوع Super Retina XDR؛ شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة عند إغلاق الهاتف، توفر نحو 90% من مساحة شاشة iPhone 18 Pro، وشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة عند فتحه، وهي الأكبر في تاريخ آيفون، مع طبقة Nano-texture تقلل الانعكاسات والوهج وتحد من وضوح أثر الطي.

وتدعم الشاشتان معدل تحديث ProMotion وتقنية Always-On وسطوعا يصل إلى 3000 شمعة في ظروف الإضاءة الخارجية، كما تتشارك الشاشتان نسبة العرض إلى الارتفاع نفسها، ما يحافظ على استمرارية المحتوى عند فتح الهاتف أو إغلاقه.

تصميم متين ومفصلة دقيقة



صنعت آبل هيكل iPhone Duo من التيتانيوم من الدرجة الخامسة مع تشطيب لامع، بينما تحمي Ceramic Shield الجهة الخلفية وCeramic Shield 2 الشاشة الخارجية، مع مقاومة أفضل للخدوش، كما حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتعتمد آبل على مفصلة دقيقة مكونة من أكثر من 100 مكون، صممت لتوفير حركة سلسة ودعم منتصف الشاشة عند فتح الهاتف، إلى جانب طبقات داخلية ومواد لاصقة مخصصة لتعزيز متانة الشاشة القابلة للطي.

iPhone Duo

كاميرات بدقة 48 ميجابكسل



يضم iPhone Duo نظام كاميرات متطورا، يتصدره مستشعر 48 ميجابكسل Fusion Main يدعم التصوير بدقة تصل إلى 48 ميجابكسل، مع تقريب بصري بجودة 2x وتثبيت بصري للصورة عبر تحريك المستشعر.

كما يضم كاميرا 48 ميجابكسل Fusion Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة والتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية جديدة من نوع Center Stage يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالوضعين الأفقي والرأسي تلقائيا.

ويقدم التصميم القابل للطي مزايا تصوير جديدة، بينها Duo Preview لعرض معاينة الصورة على الشاشة الخارجية، وSmart Take التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور تلقائيا عندما يكون الأشخاص في وضع مناسب، إضافة إلى Duo FaceTime وميزة Dual Capture التي تتيح مشاركة تصوير الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K وبسرعة 120 إطارا في الثانية بتقنية Dolby Vision، مع إمكانية تطبيق التأثيرات السينمائية بعد التصوير وتحسين الصوت عبر ميزة Audio Mix.

iPhone Duo

أداء قوي مع A20 Pro



يعمل iPhone Duo بشريحة A20 Pro، مع نظام تبريد متطور يعتمد على غرفة بخار مخصصة، ما يمنح الهاتف أداء مستداما أفضل بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بـ iPhone 17 Pro.

وتضم الشريحة وحدة معالجة مركزية سداسية النوى أسرع بنسبة تصل إلى 20%، ومعالج رسوميات سباعي النوى أسرع بنسبة تصل إلى 40%، إضافة إلى محرك عصبي ثنائي مكون من 16 نواة يوفر ضعف قوة الحوسبة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

بطارية تدوم طوال اليوم



يعتمد iPhone Duo على بطاريتين، واحدة في كل جانب من الهاتف، تعملان معا بكفاءة، وتوفر البطارية ما يصل إلى 31 ساعة من تشغيل الفيديو على الشاشة الداخلية، وما يصل إلى 44 ساعة عند استخدام الشاشة الخارجية، وما يصل إلى 24 ساعة عند استخدام الشاشتين بالتساوي.

كما يدعم الهاتف الشحن السريع، حيث يمكن الوصول إلى 50% من الشحن في نحو 20 دقيقة، أو إلى 50% لاسلكيا في نحو 30 دقيقة باستخدام شواحن MagSafe أو Qi2.

iPhone Duo

iOS 27 مصمم للشاشة القابلة للطي



أعادت آبل تصميم iOS 27 ليتلاءم مع طبيعة الهاتف القابلة للطي، إذ تنتقل عناصر التحكم الأساسية إلى جانب الشاشة لتوفير مساحة أكبر للمحتوى.

وتتيح ميزة Split View تشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب للمرة الأولى على آيفون، مع إمكانية تشغيل نافذتين من التطبيق نفسه، مثل Safari، والتبديل السريع بين التطبيقات وحفظ مجموعات من التطبيقات للعودة إليها لاحقا.

كما يحصل وضع StandBy على إمكانات موسعة، إذ يمكن للهاتف الدخول إلى الوضع سواء على الشاشة الداخلية أو الخارجية، حتى من دون توصيله بالشاحن.

الذكاء الاصطناعي وSiri AI



يستفيد iPhone Duo من إمكانات Apple Intelligence ونسخة Siri AI الجديدة، التي تقدم فهما للسياق الشخصي للمستخدم، والقدرة على التعامل مع محتوى الشاشة وتنفيذ إجراءات داخل التطبيقات والإجابة عن الأسئلة بالاعتماد على المعرفة العامة.

وتوفر آبل كذلك ميزات جديدة لتحرير الصور، ومراقبة تغييرات صفحات الويب، وتحسين الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الاعتماد على المعالجة المحلية وPrivate Cloud Compute للحفاظ على الخصوصية.

الاتصال والملحقات



يأتي iPhone Duo بتصميم يعتمد على eSIM فقط عالميا، مع دعم أكثر من 500 شركة اتصالات حول العالم، إلى جانب شريحة N1 التي تدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، ونظام المودم الخلوي C2.

وتقدم آبل ملحقين جديدين للهاتف، هما iPhone Duo Case بسعر 79 دولارا، وiPhone Duo Folio المزود بمسند مدمج بسعر 129 دولارا.

iPhone Duo

السعر وموعد التوفر



يتوفر iPhone Duo باللونين الأبيض النجمي Star White وأزرق سماء الليل Night Sky، وبسعات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت.

ويبدأ سعر الهاتف من 1,999 دولارا أمريكيا، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 16 أكتوبر، بينما يصل إلى المتاجر ويبدأ توفره للمستخدمين في 23 أكتوبر.