آبل تكشف رسميا عن AirPods 5.. إلغاء ضوضاء أقوى بسعر 129 دولارا

أعلنت شركة آبل رسميا عن سماعات AirPods 5 الجديدة، التي تقدم تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC في تصميم مفتوح الأذن، إلى جانب تحسينات في جودة الصوت ومزايا ذكية جديدة، وبسعر يبدأ من 129 دولارا.

وتقول آبل إن AirPods 5 توفر أقوى تقنية إلغاء ضوضاء نشطة في فئة السماعات ذات التصميم المفتوح، مع قدرتها على إزالة ما يصل إلى 50% من الضوضاء الخارجية أكثر مقارنة بسماعات AirPods 4 المزودة بتقنية ANC.

وتعتمد السماعات الجديدة على بنية صوتية متعددة المنافذ، إلى جانب الجيل الجديد من تقنية Adaptive EQ، لتقديم صوت أكثر تفصيلا وغمرا للمستخدم.

كما توفر AirPods 5 وضع الشفافية Transparency بشكل أكثر طبيعية، إلى جانب ميزتي الصوت التكيفي Adaptive Audio ووعي المحادثات Conversation Awareness، اللتين تعملان على ضبط مستوى الصوت تلقائيا وفقا للبيئة المحيطة وتفاعل المستخدم.

وتدعم السماعات كذلك مجموعة من المزايا الذكية المرتبطة بـ Siri AI وApple Intelligence، بما في ذلك إمكانية التفاعل مع المساعد الصوتي دون استخدام اليدين، فضلا عن ميزة Live Translation للترجمة الفورية بين اللغات.

ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة على AirPods 5 اعتبارا من اليوم، على أن تتوفر في المتاجر ابتداء من الجمعة 18 سبتمبر.

AirPods 5

إلغاء ضوضاء نشط أقوى بنسبة تصل إلى 50%



تقدم AirPods 5 تقنية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation، التي تقول آبل إنها قادرة على التخلص من ضوضاء خارجية أكثر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل السابق من AirPods 4 المزود بـANC.

وتعتمد السماعات على بنية صوتية جديدة متعددة المنافذ، إلى جانب خوارزميات محسنة لمعالجة الصوت، بهدف تعزيز كفاءة إلغاء الضوضاء.

وفي المقابل، حصل وضع الشفافية على تحسينات تجعله أكثر طبيعية في نقل أصوات الأشخاص والأصوات المحيطة، بما يسمح للمستخدم بالبقاء على اتصال بما يحدث من حوله.

وتجمع ميزة الصوت التكيفي بين وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء النشط بشكل ديناميكي، وفقا للبيئة المحيطة بالمستخدم.

كما تعمل ميزة وعي المحادثات على خفض مستوى صوت المحتوى الذي يستمع إليه المستخدم تلقائيا بمجرد بدء التحدث، لتسهيل إجراء المحادثات مع الأشخاص القريبين.

تحسين جودة الصوت



أعادت آبل تصميم النظام الصوتي في AirPods 5 بالاستفادة من التقنيات المستخدمة في AirPods Pro 3، حيث تعتمد السماعات على بنية صوتية متعددة المنافذ والجيل الجديد من Adaptive EQ.

وتتيح سماعات AirPods 5 للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة آيفون المتوافقة مع Apple Intelligence الوصول إلى مجموعة من المزايا الذكية أثناء التنقل ودون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وتوفر Siri AI، التي تصل في إصدار تجريبي مع iOS 27، قدرات أكثر تطورا في فهم السياق الشخصي للمستخدم، بما يشمل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور وغيرها.

ويمكن للمستخدم، على سبيل المثال، مطالبة Siri بتشغيل أغنية أوصى بها أحد الأصدقاء في رسالة، أو مساعدته في الوصول إلى حجز عشاء بناء على تفاصيل موجودة داخل رسالة بريد إلكتروني.

كما حصلت Siri على أصوات أكثر طبيعية وتعبيرا، مع إمكانية تخصيص صوت المساعد، بينما أصبحت ميزة الإملاء Dictation أكثر دقة في التقاط كلام المستخدم.

وتتيح ميزة Siri Interactions على AirPods للمستخدم التفاعل مع Siri AI دون التحدث، من خلال إيماءات الرأس، مثل هز الرأس للموافقة أو تحريكه بالنفي.

ترجمة فورية عبر AirPods



تقدم AirPods 5 أيضا ميزة الترجمة المباشرة Live Translation المدعومة بتقنيات Apple Intelligence، والتي تهدف إلى تسهيل التواصل بين الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.

وبعد إعداد الميزة من خلال تطبيق الترجمة وتنزيل اللغات المطلوبة، يمكن للمستخدم تشغيل الترجمة عبر الضغط على ساقي السماعتين في الوقت نفسه، أو قول "Siri، ابدأ الترجمة الفورية"، أو استخدام زر الإجراءات الموجود على آيفون.

وبفضل تقنيات إلغاء الضوضاء ومعالجة الصوت، يمكن للمستخدم الاستماع إلى المحادثة باللغة التي يفضلها.

وتتوفر ميزة Live Translation على أجهزة آبل المتوافقة عند استخدام أحدث إصدارات أنظمة التشغيل وبرامج AirPods الثابتة، مع تفعيل Apple Intelligence، مع اختلاف اللغات والمناطق المدعومة.

AirPods 5 مع علبة شحن لاسلكي



طرحت آبل أيضا إصدار AirPods 5 مع Wireless Charging Case بسعر 149 دولارا، ويوفر هذا الإصدار مجموعة من المزايا الإضافية.

ومن أبرزها إضافة مستشعر ضغط مع إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر السحب على ساق السماعة، وهي المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه الميزة ضمن تصميم AirPods المفتوح.

ويمكن للمستخدم رفع أو خفض مستوى الصوت من خلال السحب لأعلى أو لأسفل على ساق السماعة.

كما تحسن عمر البطارية، حيث توفر السماعات ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل مع تفعيل ANC بشحنة واحدة، أي ساعة إضافية مقارنة بـAirPods 4 مع ANC، وفقًا لآبل.

ومع علبة الشحن، يصل إجمالي وقت الاستماع مع تشغيل ANC إلى 22 ساعة.

وتدعم علبة الشحن اللاسلكي شواحن Apple Watch، والشواحن المتوافقة مع معيار Qi، بالإضافة إلى الشحن عبر USB-C.

AirPods 5 تراعي البيئة



تقول آبل إن تصميم AirPods 5 يراعي الاعتبارات البيئية، في إطار هدف الشركة للوصول إلى الحياد الكربوني عبر عملياتها بالكامل بحلول عام 2030.

وتستخدم السماعات 40% من المواد المعاد تدويرها إجمالا، بما في ذلك البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70% في علبة الشحن اللاسلكي، والكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100% في البطارية.

كما يتم تصنيع AirPods 5 باستخدام 35% من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقةالشمسية، عبر سلسلة التوريد.

وتأتي العبوة الورقية مصنوعة بنسبة 100% من الألياف وقابلة لإعادة التدوير في المنزل.

أسعار AirPods 5 وموعد التوفر



تبدأ أسعار AirPods 5 في الولايات المتحدة من:

- AirPods 5: بسعر 129 دولارا.

- AirPods 5 مع علبة شحن لاسلكي: بسعر 149 دولارا.

وتبدأ الطلبات المسبقة اعتبارا من اليوم في الولايات المتحدة وأكثر من 65 دولة ومنطقة، على أن تبدأ المبيعات والتوفر في المتاجر يوم 18 سبتمبر.