قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور
بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل
تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
نقيب الفلاحين: معظم الفلاحين بيخسروا .. والزراعة وحدها لم تعد تكفي
زيزو يتعادل للأهلي أمام المقاولون
بعد تكريمها .. عمرو أديب يُوجّه رسالة بشأن مديرة مدرسة القليوبية: «عايزين مدارس آدمية»
رئيس الوزراء : القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
«القدر بيعمي البصر والناس مش بتسيب حد في حاله».. فيفي عبده: أنا محسودة
أستاذ علوم سياسية: القرار البريطاني بحظر بضائع المستوطنات فشل دبلوماسي لحكومة نتنياهو
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر
بالأسماء.. إصابة 24 شخصا في تصادم ميني باص وسيارة نقل بمدخل سملاء في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زاد في السنوات الأخيرة.. اكتشف أعراض سرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون
اسماء محمد

يعد سرطان القولون من أكثر الأمراض التي زادت انتشارها في السنوات الأخيرة خاصة أنه يتأخر اكتشافه بسبب ببطء ظهور علاماته يستغرق الأمر حوالي عشر سنوات حتى يتحول الورم الحميد ما قبل السرطاني إلى ورم سرطاني قد يسبب أعراضًا. 

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن أعراض سرطان القولون، قد تشمل ما يلي:

ألم في البطن

انتفاخ المعدة

دم على أو في البراز (براز)

الإمساك أو الإسهال

الشعور بوجود براز في الأمعاء حتى بعد الذهاب إلى الحمام

الشعور بالتعب أو الضعف

فقدان الوزن غير المبرر

قد تُسبب بعض الحالات الشائعة، مثل التهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي، آلامًا في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك والإسهال. 

لا يعني وجود هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بسرطان القولون ولكن يُنصح باستشارة الطبيب إذا استمرت هذه المشاكل لأكثر من بضعة أيام ولا تتردد في استشارة الطبيب إذا لاحظت وجود دم في البراز، أو فقدت وزنًا دون قصد، أو شعرت بالتعب مهما كانت قسطية الراحة التي تحصل عليها.

القولون سرطان القولون أعراض سرطان القولون علامات سرطان القولون سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

عموتة

كيف تحرك الأهلي لكشف «أكاذيب السوشيال ميديا» في أزمة عموتة وطاهر؟

بيزيرا

47 مباراة و20 مساهمة.. ماذا قدم خوان بيزيرا قبل الرحيل عن الزمالك؟

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات العام الدراسي الجديد

استعدادًا للدراسة.. محافظ أسيوط يتابع جاهزية المدارس ويكشف تفاصيل خطة التطوير

بالصور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد