زاد في السنوات الأخيرة.. اكتشف أعراض سرطان القولون

يعد سرطان القولون من أكثر الأمراض التي زادت انتشارها في السنوات الأخيرة خاصة أنه يتأخر اكتشافه بسبب ببطء ظهور علاماته يستغرق الأمر حوالي عشر سنوات حتى يتحول الورم الحميد ما قبل السرطاني إلى ورم سرطاني قد يسبب أعراضًا.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن أعراض سرطان القولون، قد تشمل ما يلي:

ألم في البطن

انتفاخ المعدة

دم على أو في البراز (براز)

الإمساك أو الإسهال

الشعور بوجود براز في الأمعاء حتى بعد الذهاب إلى الحمام

الشعور بالتعب أو الضعف

فقدان الوزن غير المبرر

قد تُسبب بعض الحالات الشائعة، مثل التهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي، آلامًا في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك والإسهال.

لا يعني وجود هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بسرطان القولون ولكن يُنصح باستشارة الطبيب إذا استمرت هذه المشاكل لأكثر من بضعة أيام ولا تتردد في استشارة الطبيب إذا لاحظت وجود دم في البراز، أو فقدت وزنًا دون قصد، أو شعرت بالتعب مهما كانت قسطية الراحة التي تحصل عليها.