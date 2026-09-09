معرض العلمين الدولي.. مصر للطيران تخطط لتشغيل خطوط جديدة إلى سنغافورة وسيدني خلال عام 2027

ناقشت مصر للطيران مع مسئولي مطاري شانجي – سنغافورة وسيدني – استراليا تخطيط الشركة الوطنية لتشغيل رحلات جديدة إلى الوجهتين خلال عام 2027، جاء ذلك في ضوء الاجتماعات المستمرة المنعقدة على هامش مؤتمر العلمين الدولي للطيران والفضاء.

وخلال الاجتماع الذي انعقد مع عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران وممثلين من الإدارة العامة لتخطيط الشبكات والأسطول وعدد من مسئولي الشركة تم مناقشة تشغيل مصر للطيران لرحلاتها المباشرة إلى مطار شانجي – سنغافورة والربط بمطار سيدني.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء استراتيجية مصر للطيران لتوسيع شبكة خطوطها الجوية إلى آفاق جديدة وربط ثلاث من المدن الرئيسية بالعالم ببعضها البعض.

وخلال الاجتماع، صرح عمرو عدوي "يٌسعدنا أن نُعلن عن دراسة تشغيل رحلات مصر للطيران إلى كل من سنغافورة وسيدني وهو ما يُدعم تواجد مصر للطيران في منطقة آسيا-باسيفيك وربطها بشبكة خطوط مصر للطيران في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا خاصًة مع استلام مصر للطيران لأحدث طرازاتها الآيرباص A350-900، حيث يُعد كل من مطار سنغافورة ومطار سيدني من المطارات الرئيسية المحورية في العالم والتي تحظى بنسب تشغيل مرتفعة للغاية على شبكة خطوط مصر للطيران.