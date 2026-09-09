اللواء أسامة كبير: معرض العلمين للطيران رسالة ردع استراتيجية تؤكد جاهزية الجيش المصري

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن استضافة مصر لفعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور رئيس جمهورية قبرص تعكس الثقل السياسي والعسكري الوازن للدولة المصرية في المنطقة والعالم، وتوجه رسالة ردع استراتيجي تؤكد الجاهزية العالية للقوات المسلحة المصرية المصنفة ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالميًا.

وأوضح اللواء أركان حرب أسامة كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن قدرة القاهرة على جمع طرازات عسكرية متنوعة من دول بينها تباينات سياسية حادة مثل طائرات النقل الأمريكية "C-130" والمقاتلات الروسية "Su-57" تؤكد نجاح الدبلوماسية العسكرية المصرية في ترسيخ أطر تعاون ومناطق تماس تخدم الأمن الإقليمي وتوطين صناعات السلاح.

وحول دلالات التوقيت في ظل التوترات الدولية، أشار إلى أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل للخريطة الجيواستراتيجية؛ حيث تتراجع صيغة الأحادية القطبية التي تزعمتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، لصالح نظام جديد يتجه نحو الثنائية أو التعددية القطبية، مؤكدًا أن التكتلات الاقتصادية والأمنية الحديثة، وفي مقدمتها تكتل شانغهاي والتمدد الصيني الهائل اقتصاديًا وعسكريًا، باتت تشكل رقمًا صعبًا في معادلة التوازن الدولي، مشيرًا إلى أن تورط القوى الكبرى في نزاعات ممتدة، سواء في شرق أوروبا أو الشرق الأوسط، يعجل ببروز أقطاب دولية جديدة تختبر كفاءة المنظومات الدفاعية التقليدية.

وفيما يتعلق بالتصعيد الإيراني - الأمريكي والملفات المشتعلة في المنطقة، استبعد اللواء أركان حرب أسامة كبير خيار الحسم العسكري المباشر، مؤكدًا أن طبيعة التعقيدات الجيوسياسية تدفع الأطراف في النهاية نحو تقاسم النفوذ واعتماد تسويات سياسية ومفاوضات مرحلية، مشيرًا إلى أن استمرار حالة السيولة الأمنية في الإقليم يخدم بالأساس أطرافًا تسعى لإطالة أمد الصراع، مما يتطلب من القوى الإقليمية الوازنة مواصلة الدفع نحو إعادة التوازن والاستقرار.