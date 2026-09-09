أستاذ علوم سياسية: القرار البريطاني بحظر بضائع المستوطنات فشل دبلوماسي لحكومة نتنياهو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار بريطانيا بحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية قرار مهم للغاية، ويحمل دلالات سياسية ودبلوماسية، مشيرًا إلى أن توقيته مهم في ظل التطورات داخل إسرائيل.

وأوضح “فهمي” خلال برنامج الحياة اليوم أن القرار البريطاني يمثل «فشلًا دبلوماسيًا ذريعًا لحكومة نتنياهو»، وقد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن انتقال القرار من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى أو إلى الاتحاد الأوروبي سيكون أمرًا صعبًا على إسرائيل، لافتًا إلى أن حظر استيراد بضائع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة كان أحد مسارات التحرك البريطاني خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن خطورة ما يجري ترتبط أيضًا بقرب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، موضحًا أن بريطانيا والأوروبيين قد يتجهون إلى فتح ملف إسرائيل انطلاقًا من موضوع المقاطعة.

وأكد فهمي أن المطلوب تحرك عربي لدعم الموقف البريطاني والأوروبي، واستغلال الموقف الحالي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تنفيذ القرارات الخاصة بالمستوطنات.

وحول الموقف الأمريكي، قال إن الإدارة الأمريكية لن تقف بصورة مباشرة أمام الموجة البريطانية والأوروبية في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدخل نفسه في معركة جديدة من أجل دعم حكومة نتنياهو.

وأضاف أن الربط بين القرار الأوروبي والموقف الأمريكي لم يعد صحيحًا في هذا التوقيت، مؤكدًا أن الأوروبيين لديهم حساباتهم الخاصة مع الإدارة الأمريكية.