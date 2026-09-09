نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران

زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، جبل الشيخ المحتل في سوريا، برفقة وزير جيشه يسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان اللواء تامير يدائي، حيث تلقى تقريرًا حول النشاط العملياتي في المنطقة.

وتلقى نتنياهو في موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المطل على سوريا تقريرًا، حول النشاط العملياتي في القطاع، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

نسيطر على المنطقة بأكملها

وقال نتنياهو خلال الزيارة: "في ليلة رأس السنة العبرية، نحن على قمة جبل الشيخ، في تاجه. دمشق هنا، ولبنان هناك، وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لا مثيل لها".

وأضاف: "لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات العظيمة التي حققناها في الحرب".

وتابع نتنياهو: "ومن هذه القمم، ينتظرنا المزيد من العمل - العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران. نحن على وشك تحقيق ذلك".

وأكد نتنياهو: "نعلم أن المحور بأكمله سيسقط في النهاية. نحن ملتزمون بذلك وسنفعل".