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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
أسماء عبد الحفيظ

لو عندكِ كوب واحد من الأرز وكمية قليلة من اللحمة المفرومة، مش لازم تحتاري في الغدا أو تشتري مكونات كثيرة، لأنكِ تقدري تحضري صينية شهية ومشبعة تكفي الأسرة باستخدام مكونات بسيطة موجودة في المطبخ.

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة 

وتعد صينية الأرز باللحمة المفرومة والخضروات من الوصفات الاقتصادية التي تساعد على استغلال كمية صغيرة من اللحمة، مع الاعتماد على الأرز والخضروات لزيادة حجم الوجبة وجعلها مناسبة لأفراد الأسرة، للشيف محمود العمدة.

مكونات صينية الأرز باللحمة المفروم

  • كوب أرز مصري.
  • 250 جرام لحمة مفرومة.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • حبة طماطم كبيرة.
  • فلفل أخضر مقطع.
  • جزرة مبشورة أو مقطعة قطعًا صغيرة.
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
  • 2 ملعقة كبيرة زيت.
  • 2 كوب مرقة أو ماء ساخن تقريبًا.
  • ملح حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • رشة بهارات لحمة.
  • رشة قرفة اختيارية.

طريقة عمل الأرز باللحمة المفرومة

في البداية، اغسلي الأرز جيدًا وصفيه من الماء، ثم اتركيه جانبًا.

ضعي طاسة على النار وأضيفي الزيت والبصل المفروم، وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا، ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج.

بعد ذلك أضيفي الطماطم المقطعة والفلفل والجزر، ثم ضعي ملعقة صلصة الطماطم والتوابل والملح، وقلبي جميع المكونات لعدة دقائق حتى تتجانس.

في صينية مناسبة للفرن، ضعي الأرز المغسول، ثم أضيفي خليط اللحمة والخضروات وقلبي المكونات معًا.

أضيفي المرقة أو الماء الساخن تدريجيًا، ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة متوسطة.

اتركي الصينية حتى يقترب الأرز من النضج، ثم أزيلي ورق الألومنيوم واتركيها عدة دقائق إضافية حتى يتشرب الأرز السوائل وينضج تمامًا.

سر زيادة كمية الوجبة

إذا كانت كمية اللحمة المفرومة قليلة، يمكنكِ زيادة الخضروات داخل الصينية، مثل الجزر والفلفل والبازلاء والذرة، أو إضافة حبة بطاطس صغيرة مقطعة إلى مكعبات.

هذه الإضافات لا تزيد حجم الوجبة فقط، لكنها تمنحها ألوانًا وطعمًا أفضل، وتجعل كمية اللحمة المفرومة موزعة على الصينية بدلًا من استخدامها في صورة قطع منفصلة.

كيف تقدمين الوجبة؟

يمكن تقديم صينية الأرز باللحمة المفرومة ساخنة مع طبق سلطة خضراء، أو سلطة الزبادي والخيار، إلى جانب المخلل حسب الرغبة.

ولزيادة الكمية يمكن تقديمها مع الخبز والسلطة، خاصة إذا كانت الأسرة تضم عددًا أكبر من الأشخاص.

أفكار لتوفير تكلفة الغداء

يمكنكِ تغيير مكونات الوصفة حسب الموجود في المنزل، فلا يشترط استخدام جميع الخضروات المذكورة. وإذا لم يتوفر الجزر، يمكن الاستغناء عنه، كما يمكن استخدام بقايا الخضروات الموجودة في الثلاجة.

ويمكن أيضًا تحضير الوصفة في طاجن بدلًا من الصينية، أو تقسيمها في أطباق صغيرة لتقديمها بشكل مختلف للأطفال.

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