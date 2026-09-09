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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للمساعد القديم.. Siri AI يصل أخيراً مع نظام iOS 27 الجديد

وداعاً للمساعد القديم.. Siri AI يصل أخيراً مع نظام iOS 27 الجديد
وداعاً للمساعد القديم.. Siri AI يصل أخيراً مع نظام iOS 27 الجديد
لمياء الياسين

لم يتبق سوى ساعات قليلة على حدث آبل الكبير للكشف عن أجهزة آيفون و هذا يعني أنه إلى جانب أجهزة آيفون الجديدة، بات الإطلاق الرسمي لنظام iOS 27 وشيكاً.

حتى لو لم تكن تخطط للترقية إلى iPhone 18 Pro أو أول جهاز قابل للطي من Apple ، فإن نظام التشغيل iOS 27 الجديد مليء بالميزات الجديدة التي ستجعل هاتفك الذكي الحالي يبدو جديدًا تمامًا، بما في ذلك الظهور الأول الذي طال انتظاره لـ Siri AI.

إذا كنت قد ثبّت الإصدار التجريبي من نظام iOS 27، فربما تكون هذه الميزات متوفرة بالفعل على جهاز iPhone الخاص بك. أما إذا كنت تنتظر الإصدار الرسمي، فإليك بعضًا من أبرز ميزات iOS 27 التي يجب أن تتطلع إليها.

سيري الذكاء الاصطناعي


 أعلنت آبل قبل سنوات عن خطط لإعادة بناء مساعد سيري بالكامل. والآن، ستطلق أخيرًا سيري بتقنية الذكاء الاصطناعي، المدعومة من آبل إنتليجنس، مع نظام التشغيل iOS 27.

لأول مرة، أصبح لدى سيري تطبيق خاص بها، حيث يمكن للمستخدمين الكتابة أو التحدث للتفاعل مع المساعد الذكي. ولا يزال بإمكان المستخدمين التفاعل مع سيري من أي مكان على الجهاز بمجرد قول "يا سيري"، أو الضغط مطولاً على الزر الجانبي للآيفون، أو السحب لأسفل على شريط التطبيقات الديناميكي. إلا أن سيري ستكون متاحة الآن داخل تطبيقها أيضاً، حيث يمكن للمستخدمين استعراض تفاعلاتهم ومحادثاتهم السابقة معها.
بمجرد وصول المستخدم إلى سيري، يمكنه طرح أسئلة تتجاوز مجرد الاستفسارات العامة كحالة الطقس. بل يمكنه التعمق أكثر من مجرد طلب تحديثات فورية من مصادر الإنترنت. تستطيع سيري الآن استخلاص معلومات سياقية من المستخدم نفسه للإجابة على الأسئلة، وذلك من خلال الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني، والتقويم، والمستندات، والملاحظات، والصور، وغيرها.


بل إن هناك أدوات جديدة ضمن Siri AI أيضًا، مثل الكتابة باستخدام Siri، حيث يمكن للمستخدم التحدث إلى Siri AI، وسيقوم المساعد بإنشاء نص بناءً على ما طلبه المستخدم.

يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الذكاء البصري لطرح أسئلة حول الصور أو مقاطع الفيديو أو أي شيء آخر موجود على شاشة جهاز iPhone الخاص بهم.

تعد أبرز الميزات الجديدة هي إعادة تأطير الصورة المكانية . باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات المكانية الملتقطة عند التقاط الصورة، يمكنك الآن تغيير زاوية الصورة ومنظورها بعد التقاطها.

تُعدّ ميزة Extend ميزة جديدة أخرى لتحرير الصور، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصغير الصورة وإنشاء المزيد من المناطق المحيطة بها أكثر مما تم التقاطه في الصورة الأصلية.

وأخيرًا، تُعدّ ميزة "التنظيف" تحسينًا لوظيفة مماثلة كانت متوفرة بالفعل على أجهزة iOS. ما عليك سوى تحديد عنصر في الصورة بإصبعك، وستقوم ميزة "التنظيف" بإزالته.

خيارات تخصيص جديدة


سيُقدّم نظام iOS 27 شريط تمرير جديدًا لخاصية "الزجاج السائل"، مما يُسهّل تعديل إعدادات الشفافية حسب رغبتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك جهاز iPhone حديث نسبيًا، فستتمكن أيضًا من تخصيص صوت Siri.

أعادت آبل تصميم ميزة الاختصارات، التي ربما تكون من أقل ميزات الآيفون استخدامًا، لجعلها أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدم العادي. 

حدث آبل نظام iOS 27 وشيكاً جهاز iPhone شاشة جهاز iPhone تحرير الصور ميزات الآيفون

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