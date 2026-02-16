مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

تخطط شركة أبل للدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام وذلك بإطلاق هاتف آيفون فولد خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة قد تخطط لإطلاق الهاتف بتصميم قلاب، وذلك على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 7 وموتورولا رازر 60، إلا أن ذلك قد يعتمد على ردود فعل المستخدمين تجاه ايفون القابل للطي والتي ستطلقه الشركة هذا العام.

وبحسب التقرير، أجرت آبل بالفعل اختبارات على هاتف آيفون قابل للطي بتصميم صدفي، يُعرف غالبًا باسم آيفون فليب.

وكشف مصدر مطلع في سلسلة التوريد أن الشركة تجاوزت مرحلة المناقشات الأولية حول المفهوم وأجرت اختبارات داخلية، إلا أنها لم تلتزم بعد بالإنتاج بكميات كبيرة.

هاتف ايفون الجديد القابل للطي

وأشارت تقارير سابقة من محللين موثوقين في القطاع إلى أن آبل كانت تدرس تصميمًا مربعًا قابلًا للطي، مما يُشير إلى تجارب أوسع نطاقًا في مجال التصاميم القابلة للطي تتجاوز مجرد نموذج واحد.

ورغم أن تفاصيل مرحلة الاختبار لا تزال محدودة، إلا أن وجود هذه النماذج الأولية يُوحي بأن آبل تُقيّم بعناية اتجاهات متعددة قبل وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها طويلة الأمد للأجهزة القابلة للطي ويعد من المرجح أن يستهدف الجهاز القابل للطي المستخدمين الذين يُعطون الأولوية لسهولة الحمل وصغر الحجم، حيث يوفر حجمًا أصغر عند الطي مقارنةً بالنموذج ذي التصميم الشبيه بالكتاب المتوقع طرحه أولًا.

موعد الإطلاق

تشير التوقعات في أوساط الصناعة إلى أن أقرب موعد محتمل لإطلاق هاتف آيفون فليب قد يكون حوالي عام ٢٠٢٧، ويُعتقد أن شركة آبل تراقب عن كثب ردود فعل السوق تجاه جهازها القابل للطي الأول قبل اتخاذ قرار بشأن تصميم آخر.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف القابل للطي القادم بتصميم على شكل كتاب مما قد يوفر وظائف شبيهة بالأجهزة اللوحية عند فتحه.

في المقابل، سيجذب هاتف ايفون الجديد القابل للطي ذو التصميم الصدفي المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة رائدة أكثر ملاءمة للجيب، على غرار الأجهزة القابلة للطي القلابة المتوفرة حاليًا في السوق.