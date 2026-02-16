قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

هاتف ايفون القابل للطي
هاتف ايفون القابل للطي
لمياء الياسين

تخطط شركة أبل للدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام وذلك بإطلاق هاتف آيفون فولد خلال شهر سبتمبر المقبل. 

وأشارت التقارير إلى أن الشركة قد تخطط لإطلاق الهاتف بتصميم قلاب، وذلك على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 7 وموتورولا رازر 60، إلا أن ذلك قد يعتمد على ردود فعل المستخدمين تجاه ايفون القابل للطي والتي ستطلقه الشركة هذا العام.

وبحسب التقرير، أجرت آبل بالفعل اختبارات على هاتف آيفون قابل للطي بتصميم صدفي، يُعرف غالبًا باسم آيفون فليب.

وكشف مصدر مطلع في سلسلة التوريد أن الشركة تجاوزت مرحلة المناقشات الأولية حول المفهوم وأجرت اختبارات داخلية، إلا أنها لم تلتزم بعد بالإنتاج بكميات كبيرة.

هاتف ايفون الجديد القابل للطي

وأشارت تقارير سابقة من محللين موثوقين في القطاع إلى أن آبل كانت تدرس تصميمًا مربعًا قابلًا للطي، مما يُشير إلى تجارب أوسع نطاقًا في مجال التصاميم القابلة للطي تتجاوز مجرد نموذج واحد.

ورغم أن تفاصيل مرحلة الاختبار لا تزال محدودة، إلا أن وجود هذه النماذج الأولية يُوحي بأن آبل تُقيّم بعناية اتجاهات متعددة قبل وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها طويلة الأمد للأجهزة القابلة للطي ويعد من المرجح أن يستهدف الجهاز القابل للطي المستخدمين الذين يُعطون الأولوية لسهولة الحمل وصغر الحجم، حيث يوفر حجمًا أصغر عند الطي مقارنةً بالنموذج ذي التصميم الشبيه بالكتاب المتوقع طرحه أولًا.

موعد الإطلاق 

تشير التوقعات في أوساط الصناعة إلى أن أقرب موعد محتمل لإطلاق هاتف آيفون فليب قد يكون حوالي عام ٢٠٢٧،  ويُعتقد أن شركة آبل تراقب عن كثب ردود فعل السوق تجاه جهازها القابل للطي الأول قبل اتخاذ قرار بشأن تصميم آخر.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف القابل للطي القادم بتصميم على شكل كتاب مما قد يوفر وظائف شبيهة بالأجهزة اللوحية عند فتحه.

 في المقابل، سيجذب هاتف ايفون الجديد القابل للطي ذو التصميم الصدفي المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة رائدة أكثر ملاءمة للجيب، على غرار الأجهزة القابلة للطي القلابة المتوفرة حاليًا في السوق.

الهواتف الذكية الهواتف الذكية القابلة للطي هاتف آيفون هاتف آيفون فول هاتف سامسونج جالاكسي موتورولا رازر 60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"

حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين تؤكد أننا أمام دستور عمل تنفيذي لا يقبل التهاون

خالد هاشم وزير الصناعة

وزير الصناعة: نستهدف التوافق مع الاستثمار على مشروعات محددة بدراسات جدوى

المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

شلبي يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ الاستراتيجية الوطنية للصناعة"

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد