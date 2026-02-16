قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
برلمان

تحقيق عاجل في مخالفات منظومة سيارات ذوي الإعاقة .. والجمارك تتحرك

أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك
أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك
ماجدة بدوى

كشف أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك، عن رصد حالات لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا في منظومة سيارات ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية تمنع إصدار أي إشعارات أو اتخاذ إجراءات بحق هؤلاء إلا بعد التحقيق الكامل للتأكد من عدم استبدالهم أو تسجيلهم بشكل خاطئ، لضمان عدم المساس بحقوق المستحقين الفعليين.

وقال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: "هل كل السيارات المتواجدة مخصصة لأشخاص غير مستحقين؟ نطالب بجرد شامل لكل السيارات وحالاتها، وهل هي مخصصة لمستحقين فعليين أم لا، خاصة وأن بعض المستفيدين دفعوا مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وفي بعض الحالات بلغت قيمة الانتظار ثمن السيارة نفسها".

من جانبها، استنكرت النائبة سولاف درويش حرمان مستحقي "تكافل وكرامة" من الحصول على سياراتهم المجهزة منذ 19 شهرًا، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول، مؤكدة أن القانون يجب أن يسهل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، مشددة على أن استغلال بعض الحالات أدى إلى حرمان المستحقين من المزايا.

وأعربت إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن استيائها من الوضع، مشيرة إلى أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وهو عبء إضافي على المواطنين وذوي الإعاقة، مؤكدة أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال لهذه الفئة، وطالبت الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه الحقوق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا، ويشمل إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع شروط صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

