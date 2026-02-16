طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة

القت الأجهزة الأمنية، القبض على مقاول روٌَج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنطقة الشرابية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء، وأسلحة محدثة صوت، بمقابل مادي، في القاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم بإرشاد المقاول، ضبط (32 سلاح أبيض – 3 طبنجات محدث صوت – عدد من طلقات الصوت مختلفة الأنواع) داخل مسكنه بدائرة القسم.

واتخذت الإجراءات القانونية.