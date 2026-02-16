أبطال أوروبا | ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام بنفيكا مع عودة مبابي

مع عودة كيليان مبابي إلى صفوف الفريق، يعود ريال مدريد إلى البرتغال؛ ساعيًا للثأر من بنفيكا، بقيادة جوزيه مورينيو، في دوري أبطال أوروبا.

وبعد 3 أسابيع من فوز فريق مورينيو المفاجئ على ناديه السابق بنتيجة 4-2، والذي مكّن بنفيكا من التأهل وحرم العملاق الإسباني من بلوغ دور الـ16 مباشرةً؛ سيلتقي الفريقان مجددًا على ملعب “النور”، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وقال مدرب ريال مدريد “ألفارو أربيلوا”: “أتمنى ألا يُعيد التاريخ نفسه، نحن مستعدون لصعوبة المباراة، وللخصم، وللأجواء، ولما ينتظرنا يوم الثلاثاء، إنها 180 دقيقة، وعلينا أن نقدم أداءً رائعًا.. ما زلنا نتذكر تلك المباراة جيدًا، لذا ندرك مدى صعوبتها”.

وحقق بنفيكا هدف التأهل؛ بفضل رأسية في اللحظات الأخيرة من حارس مرماه أناتولي تروبين أمام ريال مدريد، ليضمن بذلك المركز الرابع والعشرين والأخير المؤهل للأدوار الإقصائية بفارق الأهداف.

وتُعدّ هذه المباراة، بمثابة إعادة لمباراة حاسمة في الأدوار الإقصائية، والتي ستشهد أيضًا مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان مع موناكو، ومباراة إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، مع فريق بودو/جليمت النرويجي.

عودة مبابي

يعود مبابي- الذي سجّل 38 هدفًا مع ريال مدريد هذا الموسم- للمشاركة؛ بعد غيابه عن مباراة الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع، بسبب إصابة في ركبته.

وسجّل مبابي 9 أهداف في آخر 6 مباريات له مع ريال مدريد، بما في ذلك هدفي الخسارة أمام بنفيكا.

وأضاف أربيلوا: "إنه في حالة جيدة جدًا، من الواضح أنه يعاني من هذه المشاكل الطفيفة في الركبة منذ فترة طويلة هذا الموسم، يبذل جهدًا كبيرًا في كل مرة يدخل فيها أرض الملعب، وقد قررنا عدم المخاطرة به ليكون جاهزًا لبدء المباراة يوم الثلاثاء".

باريس سان جيرمان في حالة تراجع

خرج باريس سان جيرمان من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرةً لدور الـ16 بعد تعادله على أرضه 1-1 أمام نيوكاسل في الجولة الأخيرة من الدوري، ليهبط إلى المركز الحادي عشر.

ويوم الجمعة، خسر الفريق 3-1 أمام رين في الدوري الفرنسي، وهي الهزيمة الثالثة له هذا العام، والسادسة هذا الموسم.

موناكو، الذي أنهى الدوري في المركز 21، فاز على نانت 3-1 يوم الجمعة، لكن قبل ذلك لم يحقق سوى فوز واحد في آخر سبع مباريات له في جميع البطولات.

إنتر ميلان في حالة معنوية عالية

يتوجه إنتر ميلان إلى مباراته أمام بودو/جليمت يوم الأربعاء، بعد 6 انتصارات متتالية، بما في ذلك فوزه في اللحظات الأخيرة 3-2 على يوفنتوس يوم السبت، وهي نتيجة عززت صدارته في الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر ميلان في أول 4 مباريات له في دور الدوري هذا الموسم، لكنه خسر 3 مباريات متتالية قبل أن يختتم الموسم بفوز خارج أرضه على بوروسيا دورتموند، ليضمن بذلك المركز العاشر.

أما بودو/جليمت- الذي يخوض أولى مشاركاته في دوري أبطال أوروبا- فقد احتاج إلى فوزين متتاليين مفاجئين على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المركز الثالث والعشرين.

مباريات أخرى

تشمل مباريات الذهاب الأخرى يوم الثلاثاء: حلول “يوفنتوس” ضيفًا على “جلطة سراي”، و"دورتموند" يستضيف “أتالانتا”.

ويوم الأربعاء، يحل نيوكاسل ضيفًا على كاراباخ، وأولمبياكوس يستضيف باير ليفركوزن، وأتلتيكو يحل ضيفًا على كلوب بروج.