الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الجمهورية قدّم التهنئة للرئيس "تواديرا"؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة، مشيداً بما حققته إفريقيا الوسطى من نجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية بشكل متزامن.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاتصال تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.

ومن جهته، أعرب الرئيس "تواديرا" عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، والاستفادة من خبراتها في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأشاد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بالدور المصري الفاعل، والحرص الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.