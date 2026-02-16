قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف إحداث طفرات لتحسين بيئة الأعمال
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الجمهورية قدّم التهنئة للرئيس "تواديرا"؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة، مشيداً بما حققته إفريقيا الوسطى من نجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية بشكل متزامن.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاتصال تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.

ومن جهته، أعرب الرئيس "تواديرا" عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، والاستفادة من خبراتها في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأشاد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بالدور المصري الفاعل، والحرص الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

