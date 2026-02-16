منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

تستعد شركة لاند روفر لإطلاق الجيل الجديد كليًا من طراز "رانج روفر فيلار" كموديل لعام 2027، والذي سيمثل تحولًا جذريًا بكونه طرازًا كهربائيًا بالكامل.

وتهدف الشركة من خلال هذا الإصدار، إلى منافسة سيارات قوية مثل بورش ماكان الكهربائية، حيث تعتمد فيلار الجديدة على لغة تصميم أكثر حدة وانسيابية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عنها في أواخر عام 2026؛ لتكون الخيار الأول لمن يبحث عن الأداء الرياضي، مع الحفاظ على بصمة الفخامة البريطانية العريقة.

منصة EMA الجديدة وقدرات شحن استثنائية

تعتبر فيلار 2027 أول سيارة من المجموعة تعتمد على منصة "EMA" المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل؛ مما يمنحها ميزات تقنية تضعها في مقدمة المنافسة:

نظام كهربائي متطور بجهد 800 فولت يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 22 دقيقة باستخدام شواحن فائقة السرعة.

سعة بطارية ضخمة تتراوح بين 100 و130 كيلوواط/ساعة، مما يوفر مدى قيادة واقعي يتجاوز 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

معامل سحب هوائي منخفض يصل إلى 0.28 بفضل مقابض الأبواب المخفية والمصدات المعاد تصميمها لتحسين الكفاءة.

نظام دفع رباعي ذكي يعتمد على محركين كهربائيين يولدان قوة قد تصل إلى 540 حصانًا في الفئات العليا.

ومن الداخل، ستشهد فيلار تحولًا نحو "البساطة الرقمية"؛ حيث سيتم استبدال معظم الأزرار التقليدية بشاشة منحنية ضخمة قياس 15 بوصة، تعمل بنظام "Pivo Pro 4" المتطور.

وتتميز المقصورة باستخدام مواد مستدامة وجلود صناعية عالية الجودة، مع توفير مساحات تخزين إضافية بفضل التصميم المسطح للأرضية.

كما ستدعم السيارة تحديثات البرامج عبر الهواء (SOTA)؛ لضمان تحسين الأداء، وإضافة ميزات جديدة باستمرار دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة.

الأداء الميداني وتحديات المنافسة في 2026

رغم توجهها الكهربائي، تؤكد لاند روفر أن فيلار ستظل محتفظة بقدراتها الفائقة على الطرق الوعرة بفضل نظام التعليق الهوائي التكيفي الذي يمسح الطريق ويعدل الارتفاع في أجزاء من الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حوالي 75000 دولار أمريكي، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع عمالقة الصناعة الألمانية.

ويعد هذا الطراز جزءًا من خطة جاجوار لاند روفر الطموحة لتحويل مصنع "هالوود" إلى مركز إنتاج مخصص للسيارات الكهربائية فقط بحلول نهاية العقد الحالي.