تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

تحولت ليلة تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملف انضباطي مفتوح بعدما تقدم الجيش الملكي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية إلقاء زجاجات مياه من بعض الجماهير خلال مواجهة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات باستاد القاهرة.

وبين تحرك مغربي رسمي ومساع أهلاوية لاحتواء الموقف وتصريحات غاضبة من نجوم القلعة الحمراء السابقين تتسارع التطورات في أزمة تفرض نفسها بقوة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

بيان الجيش الملكي

النادي المغربي أصدر بيانا رسميا أدان فيه ما وصفه بـ " السلوكيات اللارياضية " الصادرة عن بعض جماهير الأهلي والمتمثلة في رمي زجاجات المياة داخل الملعب معتبرا أن تلك الأفعال شكلت تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني.

وجاء في البيان " تستنكر بشدة السلوكيات الصادرة عن بعض الجماهير والتي تمثلت في رمي القارورات وهو ما شكل تهديدًا مباشرا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني”.

وأضاف النادي أنه أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها صونا لمبادئ الروح الرياضية وضمانا لسلامة جميع المتدخلين في المباراة.

البيان وضع الواقعة في إطار رسمي ناقلا الأزمة من حدود الملعب إلى أروقة اللجان التأديبية في كاف.

موقف الأهلي.. احتواء دون تصعيد

في المقابل كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي أن إدارة النادي لم تكن ترغب في هذا المشهد مؤكدا رفضها القاطع لأي تجاوزات جماهيرية لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم تضخيم الحدث.

وأوضح المصدر أن ما حدث اقتصر على مناوشات في الشوط الأول بين الجمهورين تطورت إلى إلقاء زجاجات فارغة وهو أمر مرفوض لكنه – بحسب وصفه – لم يصل إلى حد الاعتداء أو التسبب في إصابات.

وأضاف المصدر أن الأهلي لم يتقدم بشكوى ضد الجيش الملكي رغم تعرض الفريق – بحسب روايته – لمضايقات في لقاء الذهاب بالرباط مشيرا إلى ظهور اعتداء بآلة حادة على أحد اللاعبين أمام كاميرات التلفزيون لكنه اكتفى حينها بمطالبة كاف بتطبيق اللوائح دون تصعيد إعلامي.

كما أكد أن الأهلي استقبل بعثة الجيش الملكي بالورود في مطار القاهرة وخصص مرافقا دائما لهم ووفر كافة طلباتهم خلال الاجتماع الفني بل وقام بتخصيص مدرج كامل لجماهير الفريق المغربي لضمان الفصل بينهم وبين جماهير الأهلي.

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي ليست لديه سوابق مماثلة في البطولة الحالية وأن العدالة – إذا ما صدرت عقوبة – تقتضي أن تكون في إطار الغرامة المالية أو عقوبة مع إيقاف التنفيذ.

تأهل مشترك وجدول ملتهب

على المستوى الفني حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما حل الجيش الملكي ثانيًا بـ9 نقاط ليصعد الفريقان سويا إلى ربع النهائي بينما ودع يانج أفريكانز المنافسات رغم فوزه على شبيبة القبائل.

المشهد كان احتفاليا من حيث النتيجة لكنه تحول إلى ساحة جدل بفعل الواقعة الجماهيرية التي أعادت للأذهان حساسيات مباريات الذهاب.

ردود فعل نارية من نجوم الأهلي

الأزمة لم تتوقف عند حدود الإدارات بل امتدت إلى نجوم الأهلي السابقين الذين انتقدوا بيان الجيش الملكي بشدة.

النجم السابق مصطفى عبده شن هجوما حادا على بيان النادي المغربي معتبرا أن البيان تجاهل ما حدث في لقاء الذهاب بالمغرب.

وقال عبده: " يظهر كده إنهم مشافوش مباراة الذهاب؟ اللي حصل هناك ميجيش 1% من اللي حصل النهارده.. عيب البيان ده " .

وأضاف أن لاعبي الأهلي في مباراة الذهاب لم يكونوا ليخرجوا سالمين لولا تدخلات تنظيمية سريعة.

الاستقبال كان على أعلى مستوى

من جانبه وجه وليد سليمان انتقادات قوية للبيان المغربي مشيرا إلى أن ما صدر لا يتناسب مع العلاقة بين الناديين.

وقال سليمان: " “بيان إدارة الجيش الملكي عيب وميصحش مشفتوش الاستقبال ليكم هنا كان عامل إزاي ؟ " .

تصريحات الثنائي عكست حالة من الغضب داخل البيت الأهلاوي واعتبار أن البيان لم يراع سياق العلاقات بين الناديين.

لماذا يسعى الأهلي للتهدئة؟

رغم حدة بعض الردود الإعلامية تبدو إدارة الأهلي حريصة على احتواء الأزمة لعدة أسباب منها حساسية التوقيت خاصة أن الفريق مقبل على ربع النهائي وأي تصعيد قد يؤثر إداريا أو معنويا بالاضافة الى العلاقة التاريخية بين الناديين الأهلي والجيش الملكي ويرتبطان بعلاقات طيبة على مستوى الإدارات فضلا عن السوابق الانضباطية وعدم وجود مخالفات جسيمة سابقة في النسخة الحالية يمنح الأهلي موقفًا قانونيًا مريحا نسبيا.