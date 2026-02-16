بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة في العالم، اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها بعد أن سجلت الأسواق أربعة أسابيع متتالية من التراجع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المضاربة.

وسجلت بيتكوين انخفاضا بنسبة 2.7% لتسجل 68,409.7 دولار، بعد أن ارتفعت لفترة وجيزة إلى مستوى 70 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما هبطت عملة إيثريوم بنسبة 6.1% لتصل إلى 1,958.63 دولار، تراجعت عملة ريبل XRP بنسبة 7.7% إلى 1.4575 دولار، بينما خسرت BNB حوالي 4%.

وانخفضت سولانا وكاردانو بنسبة 5.4% و6.2% على التوالي، فيما تراجعت دوجكوين بنسبة 11.4%، وعملة $TRUMP بنسبة 2.4%.

ويستمر توجه المستثمرين نحو الحذر في أسواق العملات المشفرة منذ أكتوبر الماضي، مع تباطؤ كبير في تدفقات التداول من قبل الأفراد والمؤسسات، وسط تحول بعض المستثمرين إلى الذهب والأصول المادية كملاذ آمن.

من جانبها، أكدت شركة ستراتيجي، أكبر مالك مؤسسي لبيتكوين في العالم، أنها قادرة على تغطية التزاماتها المالية حتى لو انخفض سعر بيتكوين إلى مستوى 8 آلاف دولار، مشيرة إلى أنها تمتلك أصولا كافية لتغطية ديونها بالكامل.

وتمتلك الشركة 714,644 بيتكوين، وتم تمويل مشترياتها من خلال مزيج من إصدارات رأس المال الجديدة والديون طويلة الأجل.

وأوضحت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي مايكل سايلور، أنها واصلت شراء المزيد من العملات في الأسابيع الأخيرة رغم تراجع قيمة بيتكوين نحو 50% منذ بلوغها أعلى مستوى قياسي عند 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي.

وكانت الخسائر المطولة في بيتكوين أثارت مخاوف بشأن احتمال اضطرار ستراتيجي لتصفية بعض مقتنياتها للوفاء بالتزاماتها المالية، على الرغم من نفي سايلور تلك المخاوف، في حين سجلت الشركة خسارة قدرها 12.4 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر، مقارنة بخسارة 670.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، مع محدودية قدرتها على توليد الإيرادات خارج حيازاتها من بيتكوين.