وزير الخارجية يستعرض العلاقات المصرية الكينية خلال لقاء إعلامي بنيروبي

ظهر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في لقاء إعلامي مع مجموعة National Media Group الكينية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة نيروبي.

واستعرض وزير الخارجية، الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكينية وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس حرص البلدين على تطوير الشراكة الاستراتيجية ودعم المصالح المشتركة.

كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري إزاء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في القرن الأفريقي والسودان والصومال والبحر الأحمر، مؤكداً التزام مصر الراسخ بدعم ركائز السلم والأمن والاستقرار، ومعالجة جذور الأزمات، وتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، ودعم جهود بناء القدرات الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.