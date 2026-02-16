قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

واصل مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  تنفيذ أنشطته البحثية والتنموية في شتى صحاري مصر بما يسهم في تفعيل توجهات الدولة نحو استثمار الموارد الطبيعية وحماية الأصول الوراثية للنباتات والحيوانات، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود مركز بحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المتابعة الميدانية للمحطات البحثية تُعد حجر الزاوية في نجاح الأنشطة البحثية والتنموية، مشدداً على ضرورة الاطلاع المباشر على التجارب والمشروعات القائمة لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير العلمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للمناطق الصحراوية. 

وأشار شوقي إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة مثلث حلايب والشلاتين، والتي تتمثل في وفرة النباتات الطبية والمراعي الطبيعية، مع التركيز على تصنيف النباتات بشكل دوري، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، لتنفيذ برامج الإكثار وحفظ الأصول الوراثية في معشبة المركز بالشلاتين. 

وفي إطار المتابعة الميدانية للأنشطة المنفذة بالمنطقة تفقد الدكتور محمد عزت عبد الهادي، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، محطة بحوث حلايب والشلاتين، لتفقد الأنشطة والتجارب البحثية في مواقع المحطة بالشلاتين وحلايب ورأس حدربه، يرافقه خلال الزيارة الدكتور أسامة رائف، رئيس المحطة.

وخلال الزيارة، وجه نائب رئيس المركز، بضرورة الاهتمام بالحديقة النباتية بالمحطة وتفعيل دورها في تنمية المراعي الطبيعية، وزيادة مساحات الشجيرات الرعوية، والاستفادة من مياه السيول والأمطار المتوفرة.

 كما شدد على رفع كفاءة استخدام الصوب الزراعية لتوفير الحاصلات والخضروات لتلبية احتياجات أسواق الشلاتين، وتوطين صناعة الدواجن من خلال إنشاء نماذج مصغرة لتربية الدجاج والبط دعماً للمرأة عبر نظم التربية المنزلية.

 وأشار الي ضرورة التنسيق مع الجهات التنفيذية لتدريب الأهالي وطلاب المدارس على الممارسات الزراعية السليمة والتصنيع الزراعي، مشددا على استيفاء التجهيزات المعملية للمحطة لتلبية احتياجات الجهات والشركات بمنطقة الشلاتين في التحاليل المعملية لعينات التربة والمياه، مع العمل على رفع كفاءة منظومة تحلية المياه وزيادة الطاقة الإنتاجية لها.

وفي موقع مزرعة الإنتاج الحيواني برأس حدربة، وجه الدكتور عزت بزيادة تأهيل نظم إيواء الحيوانات المزرعية، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستيعاب زيادة أعداد المواليد، مع توفير الأعلاف وخاصة الخشنة منها، وتشجيع استخدام الأعلاف البديلة من مكونات علفية محلية غير تقليدية. كما شدد عزت على تقديم الرعاية البيطرية المناسبة لقطعان الأغنام والماعز والإبل لصغار المربين في المناطق النائية والوديان المختلفة، لدعم تنمية الثروة الحيوانية.

وفي ختام الزيارة، أشاد عزت بأداء العاملين بالمحطة، وحثهم على تعزيز التواصل مع المجتمع البدوي وتقديم كافة أشكال الدعم الفني لتنمية الزراعة المستدامة في المنطقة.

بحوث الصحراء الصحراء حلايب وشلاتين حلايب

