وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لرمضان

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة لعمال المساجد والمؤذنين، اليوم، بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف وتنفيذ الإدارة العامة للتدريب.

وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين

جاءت هذه الدورات تحت عنوان: «التعامل اللائق مع الجمهور خلال الشهر الكريم»، وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الميداني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد المساجد، ولرفع كفاءة العاملين وتنمية مهارات التواصل الفعّال مع الجمهور، إلى جانب التأكيد على أساليب الحفاظ على هيبة المسجد ووقاره، بما يحقق رسالة المسجد الدعوية والخدمية على الوجه الأمثل خلال الموسم الرمضاني.

وتتضمن الفعاليات عقد محاضرتين تدريبيتين بإجمالي أربع ساعات، يقدمها نخبة من الأئمة المتميزين علميًا وإداريًا، إذ يتم تنفيذ البرنامج وفق خطة تنظيمية تشمل مختلف المديريات؛ لضمان تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من العاملين والمؤذنين.

وأكدت الوزارة أن انطلاق هذه الدورات يأتي في إطار اهتمامها المستمر بتأهيل الكوادر ورفع كفاءتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لضمان نجاح البرنامج، وتحقيق أهدافه في خدمة بيوت الله وروادها.