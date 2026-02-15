هل يجوز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نجلاء من القاهرة تقول فيه: أنا عملت عملية في القلب والدكتور منعني من الصيام السنة دي، كنت عايزة أعرف أزاي أعوض الأيام اللي هفطرها؟ هل أطلعها فلوس مرة واحدة ولا كل يوم لوحده؟، داعيًا لها بالشفاء العاجل وأن يتم الله شفاءها على خير، موضحًا أن هذا السؤال فرصة مهمة لبيان الفرق بين العذر العارض والعذر الدائم في مسألة الصيام.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن العذر المانع من الصيام نوعان: عذر عارض، وعذر دائم؛ فالعذر العارض هو الذي يأتي لفترة محددة ثم يزول، مثل إجراء عملية جراحية أو مرض طارئ أو سفر، وفي هذه الحالة لا يجوز إخراج الفدية، لأن الإنسان ما زال ملتزمًا بالصيام وقادرًا عليه بعد زوال العذر، وبالتالي تبقى ذمته مشغولة بقضاء هذه الأيام، حتى لو أخرج فدية لا يُجزئه ذلك ما دام قادرًا على الصيام لاحقًا.

فدية الإفطار في رمضان

وأشار إلى أنه إذا كان العذر دائمًا، كأن يكون مرضًا مزمنًا مستمرًا، والطبيب قرر أن المريض لا يستطيع الصيام مطلقًا، ويحتاج إلى أدوية أو شرب ماء باستمرار بما يمنع الصوم، ففي هذه الحالة ينتقل الحكم إلى الإطعام، فيُطعم عن كل يوم مسكينًا، لأنه أصبح غير قادر على الصيام نهائيًا.

وأضاف أنه في حال ثبوت العذر الدائم، يجوز إخراج الفدية يومًا بيوم خلال شهر رمضان، كما يجوز إخراجها مجمعة بعد انتهاء الشهر دفعة واحدة، ولا حرج في ذلك، مؤكدًا أن الأساس هو الرجوع للطبيب لتحديد طبيعة العذر: هل هو مؤقت يُرجى زواله فيجب القضاء، أم دائم فيجوز معه الإطعام، داعيًا الله أن يتقبل منها ويتم شفاءها على خير.