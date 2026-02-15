قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

الفدية
الفدية
محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نجلاء من القاهرة تقول فيه: أنا عملت عملية في القلب والدكتور منعني من الصيام السنة دي، كنت عايزة أعرف أزاي أعوض الأيام اللي هفطرها؟ هل أطلعها فلوس مرة واحدة ولا كل يوم لوحده؟، داعيًا لها بالشفاء العاجل وأن يتم الله شفاءها على خير، موضحًا أن هذا السؤال فرصة مهمة لبيان الفرق بين العذر العارض والعذر الدائم في مسألة الصيام.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن العذر المانع من الصيام نوعان: عذر عارض، وعذر دائم؛ فالعذر العارض هو الذي يأتي لفترة محددة ثم يزول، مثل إجراء عملية جراحية أو مرض طارئ أو سفر، وفي هذه الحالة لا يجوز إخراج الفدية، لأن الإنسان ما زال ملتزمًا بالصيام وقادرًا عليه بعد زوال العذر، وبالتالي تبقى ذمته مشغولة بقضاء هذه الأيام، حتى لو أخرج فدية لا يُجزئه ذلك ما دام قادرًا على الصيام لاحقًا.

فدية الإفطار في رمضان

وأشار إلى أنه إذا كان العذر دائمًا، كأن يكون مرضًا مزمنًا مستمرًا، والطبيب قرر أن المريض لا يستطيع الصيام مطلقًا، ويحتاج إلى أدوية أو شرب ماء باستمرار بما يمنع الصوم، ففي هذه الحالة ينتقل الحكم إلى الإطعام، فيُطعم عن كل يوم مسكينًا، لأنه أصبح غير قادر على الصيام نهائيًا.

وأضاف أنه في حال ثبوت العذر الدائم، يجوز إخراج الفدية يومًا بيوم خلال شهر رمضان، كما يجوز إخراجها مجمعة بعد انتهاء الشهر دفعة واحدة، ولا حرج في ذلك، مؤكدًا أن الأساس هو الرجوع للطبيب لتحديد طبيعة العذر: هل هو مؤقت يُرجى زواله فيجب القضاء، أم دائم فيجوز معه الإطعام، داعيًا الله أن يتقبل منها ويتم شفاءها على خير.

الفتوى القلب الصيام الفدية سفر المريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

تخصيص 704 مساجد لصلاة التهجد و255 للاعتكاف خلال رمضان بالقليوبية

نائب محافظ دمياط

تدشين برنامج درع الأمان بمدارس التعليم الفني لمواجهة التنمر والابتزاز الإلكتروني في دمياط

نائب محافظ دمياط

دمياط تستعد للافتتاح الرئاسي للمرحلة الأولى من حياة كريمة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد