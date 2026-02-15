قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
خالد الجندي: المصريون خرجوا من تجربة جائحة كورونا بدرس بالغ القسوة

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المصريين خرجوا من تجربة جائحة كورونا بدرس بالغ القسوة، قائلاً: "إحنا خرجنا من التجربة دي بتاعة الكورونا دمنا تقيل، الحقيقة كانوا بيقولوا لربنا اعمل لنا علقة تانية، اللهم احفظنا يا رب"، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾، موضحًا أن الفتنة إذا نزلت لا تفرق بين أحد، وأن البلاء قد يعم، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾، مؤكدًا أن هذه سنن إلهية ماضية لا تتبدل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن في الناس خيرًا كثيرًا، مستدلًا بما شهده في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث بلغ عدد الزوار نحو تسعة ملايين ونصف المليون، قائلاً إنه لم يرَ هذا العدد من قبل، وإنه عندما ألقى محاضرة في دار الإفتاء داخل المعرض لم يصدق كثافة الحضور من الشباب، مضيفًا: "شباب زي الورد وأولاد زي الفل، جايين يقروا ويلحقوا نفسهم، ما هو الدين بيتخطف منهم والثوابت بتتهد".

وتابع أن هناك جرأة وبجاحة – على حد وصفه – تحت مظلة الحوار والمناظرات، حيث يتم استضافة من يلعبون "شغل الثلاث ورقات" أمام شيخ بسيط هادئ، بينما الطرف الآخر يعلو صوته وينفعل، فيتأثر البسطاء من الناس بهذا الأسلوب، مؤكدًا أن المجتمع يحتاج إلى وقفة حقيقية مع الله عز وجل، وأن شهر رمضان فرصة للعودة الصادقة، داعيًا إلى أن يسكت الهري والفتي والتجريح والتطاول على العلماء وأهل القرآن، وأن تهدأ الأجواء احترامًا لحرمة الشهر الكريم.

وأضاف أن الله تعالى قال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، واصفًا ذلك بأنه أمر مباشر من الله عز وجل بالرجوع والتوبة، ومشيرًا إلى أن التوقيت الإلهي لشهر رمضان يأتي دائمًا في موضعه السليم ليعيد ترتيب الأولويات ويصحح المسار.

وأعرب عن تقديره لتعيين وزير إعلام لا يزايد أحد على احترامه للدين والقيم المصرية واحترامه للناس كافة، وهو معالي الوزير ضياء رشوان، داعيًا الله أن يقويه على حماية المجتمع في شهر رمضان، وحماية الأفكار المعتدلة الهادئة، وصون شعائر الاستماع الصحيحة، وتوفير الجرعة الدينية الكريمة للناس كافة، مؤكدًا أن الأمة تحتاج إلى أن تعود إلى الله عز وجل عودة صادقة تحفظ عليها دينها وثوابتها.

