الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
وزير العمل يعتمد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز مزاياهم بالقانون
الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
قد إيه عظيم.. خالد الغندور يتغنى بجمهور الزمالك
بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
تقى الجيزاوي

نشرت الفنانة هدى الاتربي صور جديدة لشخصية "نؤة" التي تجسدها في أحداث مسلسل مناعة والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2026.

وكتبت هدى الاتربي، على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها جملة توضح الكثير عن الشخصية وهي في صور جديدة تجمعها بالفنان أحمد خالد صالح "نؤة بنت تحبها .. بس الزمن ضد قلبها .. استنوا قصتها في مسلسل مناعة"

وكشفت الأتربي أنها تُجسد شخصية فتاة شعبية من منطقة الباطنية وتعود الأحداث لعام 1985 ووعدت الجمهور بشخصية جديدة لم تقدمها من قبل

قصة مسلسل مناعة
 

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية "التي تلعبها هند صبري " التي تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

على صعيد آخر، تعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني حيث قاربت من انتهاء تصوير دورها بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» حيث تقدم شخصية هالة التي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام الفنان رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها وكذلك فيلم ١٠١ مطافي التي نشرت مؤخراً صوراً من كواليسه والذي يجمعها بمحمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس ومن إنتاج أحمد السبكي

هدى الاتربي مسلسل مناعة السباق الرمضاني لعام 2026 ابطال مسلسل مناعة

