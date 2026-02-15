تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

تتجه الأنظار إلى حركة المحافظين المرتقبة التي يُنتظر إعلانها رسميًا خلال ساعات، تتضمن تغييرات موسعة في عدد من المحافظات، من بينها الجيزة وأسوان والوادي الجديد، على أن يؤدي المحافظون الجدد والمنقولون اليمين الدستورية غدًا الاثنين، فيما يستمر المحافظون الباقون في مواقعهم دون أداء يمين جديد.

الاعتماد على المصادر الرسمية

وأكد محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير «أخبار اليوم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، ضرورة توخي الحذر في تداول الأنباء المتعلقة بالحركة، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات.

عملية اختيار الأسماء

وأوضح أن عملية اختيار الأسماء تخضع لمراجعة دقيقة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع احتمالية إدخال تعديلات حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يفسر حالة الغموض التي تسبق الإعلان النهائي.

القائمة المقترحة

ووفقًا للترجيحات المتداولة، يُتوقع نقل محافظ الوادي الجديد إلى مطروح، وتحريك محافظ أسوان إلى جنوب سيناء، مع طرح اسم عمرو لاشين لتولي أسوان، بينما يُرجح انتقال محافظ الفيوم إلى الجيزة.

تتضمن القائمة المقترحة تعيين حسام عبد الفتاح محافظًا للقليوبية، وطارق راشد لسوهاج، ونقل محافظ المنوفية إلى بورسعيد، إلى جانب ترشيح عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن لبني سويف، ومحمد علوان لأسيوط، مع استمرار محافظ شمال سيناء في موقعه، وتولي حنان مجدي مسئولية الوادي الجديد.

تعزيز كفاءة الإدارة المحلية

وأشار مخلوف إلى أن الحركة تشمل استمرار أربعة محافظين في مواقعهم، إلى جانب 20 محافظًا بين تعيين ونقل، فضلاً عن تعيين 12 نائب محافظ مع الإبقاء على نواب محافظ الجيزة، وتعيين نائب جديد في سوهاج واثنين في القاهرة، في إطار خطة تستهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.