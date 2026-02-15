إيران تحذر من تصعيد الضغوط الاقتصادية وتتهم خصومها بإشعال السخط الداخلي

نقلت إذاعة صوت الغد تصريحات للرئيس الإيراني ، الذي أكد فيها أن بلاده تواجه مرحلة حساسة تتكثف فيها الضغوط الاقتصادية والسياسية، وأن ما وصفهم بأعداء البلاد يعلنون بشكل صريح رغبتهم في زيادة هذه الضغوط بهدف التأثير على الداخل وخلق حالة من السخط الشعبي ضد مسؤولي الدولة.

وقال إن هذه السياسات لا تستهدف الحكومة فقط بل تمس حياة المواطنين اليومية عبر التأثير على العملة والأسعار وفرص العمل.

وأضاف أن الرهان على إنهاك الاقتصاد هو جزء من استراتيجية أوسع لمحاولة دفع المجتمع إلى فقدان الثقة في مؤسساته الرسمية.

وأوضح أن بلاده تدرك طبيعة هذه التحركات وتتعامل معها من خلال خطط اقتصادية تركز على دعم الإنتاج المحلي وتوسيع التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين وتقليل الاعتماد على القنوات التي يمكن أن تتأثر بالعقوبات.

وأشار إلى أن الضغوط ليست جديدة على بلاده ، لكنها تتخذ أشكالا متجددة مع تغير الظروف الدولية ، وأن التجارب السابقة أظهرت قدرة الاقتصاد على التكيف والصمود عندما تتوافر الإرادة والسياسات المناسبة.

وشدد على أن الحكومة تعمل على حماية الفئات الأكثر تأثرا عبر برامج دعم ومبادرات تهدف إلى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتحفيز الاستثمار المحلي ، لافتا إلى أهمية الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات، معتبرا أن التماسك المجتمعي عنصر أساسي لإفشال أي مساع لزعزعة الاستقرار.

وأكد أن الرسائل التي تروج لفكرة الانهيار أو العزلة تهدف إلى التأثير النفسي، أكثر من كونها تعكس واقعا كاملا وقال إن بلاده منفتحة على أي مسار يخفف التوتر ويحترم سيادتها ومصالحها الوطنية، وفي المقابل ترى أطراف دولية أن الضغوط الاقتصادية أداة للحد من سياسات طهران الإقليمية ودفعها إلى تغييرات في ملفات خلافية وهو ما يجعل المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة بين التصعيد والتهدئة وفق مسار الاتصالات الدبلوماسية وحركة الأسواق وتفاعلات الإقليم في الفترة المقبلة.