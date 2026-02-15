قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
وزير العمل يعتمد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز مزاياهم بالقانون
الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
قد إيه عظيم.. خالد الغندور يتغنى بجمهور الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدشين برنامج درع الأمان بمدارس التعليم الفني لمواجهة التنمر والابتزاز الإلكتروني في دمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات تدشين البرنامج التوعوي "درع الأمان" الموجه لطلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني، وذلك بمدرسة دمياط الجديدة الفنية الصناعية العسكرية المشتركة.

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون المشترك بين محافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسة Safe Egypt، بحضور الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، و خالد علاء منسق مؤسسة حياة كريمة، والأستاذ محمد موسى مدير عام التعليم الفني.

ونقلت نائب المحافظ تحيات محافظ دمياط وتمنياته للطلاب بدوام التوفيق والنجاح، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجسد نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم جهود نشر الوعي النفسي والتربوي وبناء شخصية متوازنة قادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وتسعى باستمرار لدعم المبادرات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.

وثمّنت نائب المحافظ الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة Safe Egypt في تنفيذ المبادرة وما تبذله من جهود مخلصة في خدمة المجتمع عبر برامج التوعية والدعم النفسي، مؤكدة حرص المحافظة على استمرار التعاون مع مختلف الجهات لتعميم هذه التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

ويهدف برنامج "درع الأمان" إلى بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة من خلال رفع الوعي النفسي لدى الطلاب، وتناول عدد من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مواجهة العنف، والابتزاز الإلكتروني، ومكافحة التنمر والإساءة بكافة صورها.

ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالجانب الصحي، من خلال التوعية بمرض سرطان الثدي لدى الفتيات وأهمية الكشف المبكر، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمعلمين لتطوير مهاراتهم في التعامل مع هذه القضايا.

ومن المقرر أن يمتد البرنامج ليشمل جلسات توعوية لعدد 200 طالب وطالبة بكل من مدرسة دمياط الفنية الزراعية ومدرسة رأس البر الثانوية الفندقية، إلى جانب مدرسة دمياط الجديدة الصناعية.

ومن المقرر أن يمتد برنامج "درع الأمان" ليشمل تنفيذ جلسات توعوية لعدد 600 طالب وطالبة بواقع 200 طالب وطالبة بكل مدرسة، وذلك بمدارس: مدرسة دمياط الفنية الزراعية المشتركة، ومدرسة رأس البر الثانوية الفنية الفندقية المشتركة، ومدرسة دمياط الجديدة الفنية الصناعية العسكرية المشتركة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمدرسة دمياط الفنية الزراعية المشتركة.

واقترحت نائب محافظ دمياط على وكيل وزارة التربية والتعليم تنظيم رحلات تعليمية لطلاب التعليم الفني إلى ميناء دمياط، وفي هذا السياق أكد الأستاذ ياسر عمارة أنه سيتم إعداد بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم وميناء دمياط، لتدريب الطلاب داخل الميناء، وتوفير التخصصات المطلوبة بسوق العمل وإدراجها ضمن المدارس الفنية، بما يضمن تخرج الطلاب وهم مؤهلون بصورة أفضل لسوق العمل.

دمياط نائب محافظ شيماء الصديق التربيه والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد