تدشين برنامج درع الأمان بمدارس التعليم الفني لمواجهة التنمر والابتزاز الإلكتروني في دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات تدشين البرنامج التوعوي "درع الأمان" الموجه لطلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني، وذلك بمدرسة دمياط الجديدة الفنية الصناعية العسكرية المشتركة.

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون المشترك بين محافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسة Safe Egypt، بحضور الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، و خالد علاء منسق مؤسسة حياة كريمة، والأستاذ محمد موسى مدير عام التعليم الفني.

ونقلت نائب المحافظ تحيات محافظ دمياط وتمنياته للطلاب بدوام التوفيق والنجاح، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجسد نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم جهود نشر الوعي النفسي والتربوي وبناء شخصية متوازنة قادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وتسعى باستمرار لدعم المبادرات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.

وثمّنت نائب المحافظ الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة Safe Egypt في تنفيذ المبادرة وما تبذله من جهود مخلصة في خدمة المجتمع عبر برامج التوعية والدعم النفسي، مؤكدة حرص المحافظة على استمرار التعاون مع مختلف الجهات لتعميم هذه التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

ويهدف برنامج "درع الأمان" إلى بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة من خلال رفع الوعي النفسي لدى الطلاب، وتناول عدد من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مواجهة العنف، والابتزاز الإلكتروني، ومكافحة التنمر والإساءة بكافة صورها.

ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالجانب الصحي، من خلال التوعية بمرض سرطان الثدي لدى الفتيات وأهمية الكشف المبكر، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمعلمين لتطوير مهاراتهم في التعامل مع هذه القضايا.

ومن المقرر أن يمتد برنامج "درع الأمان" ليشمل تنفيذ جلسات توعوية لعدد 600 طالب وطالبة بواقع 200 طالب وطالبة بكل مدرسة، وذلك بمدارس: مدرسة دمياط الفنية الزراعية المشتركة، ومدرسة رأس البر الثانوية الفنية الفندقية المشتركة، ومدرسة دمياط الجديدة الفنية الصناعية العسكرية المشتركة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمدرسة دمياط الفنية الزراعية المشتركة.

واقترحت نائب محافظ دمياط على وكيل وزارة التربية والتعليم تنظيم رحلات تعليمية لطلاب التعليم الفني إلى ميناء دمياط، وفي هذا السياق أكد الأستاذ ياسر عمارة أنه سيتم إعداد بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم وميناء دمياط، لتدريب الطلاب داخل الميناء، وتوفير التخصصات المطلوبة بسوق العمل وإدراجها ضمن المدارس الفنية، بما يضمن تخرج الطلاب وهم مؤهلون بصورة أفضل لسوق العمل.