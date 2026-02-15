توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل

أعرب ييس توروب، المدير الفني لـ الأهلي، عن رضاه التام عن أداء فريقه عقب التعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الختامية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن النتائج في تصاعد وأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "باركت للاعبين في غرفة الملابس، لقد فرضنا سيطرتنا المطلقة، وأضعنا 5 فرص محققة، بينما لم يتمكن المنافس من خلق أي فرصة حقيقية، كان ينقصنا فقط اللمسة الأخيرة رغم الأداء الممتاز".

وأضاف: "إنهاء دور المجموعات بـ 6 مباريات دون خسارة؛ مؤشر إيجابي جدًا، يعكس استقرار النتائج، وتطور شخصية الفريق".

ووجّه المدرب، الشكر للجماهير، قائلًا: "الحضور كان أسطوريًا، المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الحشد منذ قدومي، الأجواء كانت عالمية، وأشعر بالحزن لأننا لم نسجل هدفًا وسط هذا الحماس".

وتابع: "كان بإمكاننا حسم اللقاء في أول 20 دقيقة، محمد علي بن رمضان قدم واحدة من أفضل مبارياته وصنع العديد من الفرص، والتحكم في إيقاع اللعب أمام وصيف المجموعة أمر إيجابي".

وأشاد توروب بخط الدفاع، مؤكدًا انضباطه ومنع المنافس من الوصول إلى المرمى والحفاظ على نظافة الشباك، كما أثنى على يوسف بلعمري وكاموش، مشيرًا إلى أن استمرارهما بهذا المستوى سيمنحهما دورًا أكبر مستقبلًا.

وحول الإصابات، قال: "إصابة تريزيجيه خسارة كبيرة، فهو قاطرة الفريق، غياب ثنائي بحجم تريزيجيه وزيزو مؤثر للغاية، وأتمنى عودتهما سريعًا".

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير: "أتفهم القلق من تذبذب الأداء أحيانًا، لكني لست قلقًا، سنخوض المباراة المقبلة بنفس الروح، مع تركيز أكبر على حسم الفرص أمام المرمى".