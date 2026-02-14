منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

يعد ضعف البصر من المشكلات الخطيرة التى تؤثر على مختلف جوانب حياة الإنسان خاصة تركت دون اهتمام حيث يؤدي ذلك للإصابة بالعمى.

ووفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن ضعف البصر يحدث عندما تؤثر حالة في العين على قدرتنا على الرؤية بوضوح وكل شخص، إذا طال عمره، سيُصاب على الأقل بحالة واحدة في العين خلال حياته تتطلب رعاية مناسبة.

الوقاية من مخاطر ضعف البصر

قد يُسبب ضعف البصر عواقب وخيمة على الفرد طوال حياته ويمكن التخفيف من حدة العديد من هذه العواقب من خلال الحصول على رعاية عيون عالية الجودة في الوقت المناسب، و تُركز استراتيجيات رعاية العيون بشكل أساسي على أمراض العيون التي قد تُسبب ضعف البصر والعمى، مثل إعتام عدسة العين أو عيوب الانكسار؛ ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أهمية أمراض العيون التي لا تُسبب عادةً ضعف البصر، مثل جفاف العين أو التهاب الملتحمة. وتُعد هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الكثيرين لزيارة عيادات العيون.

اسباب ضعف البصر

على الصعيد العالمي، تتمثل الأسباب الرئيسية لضعف البصر والعمى فيما يلي:

أخطاء الانكسار

إعتام عدسة العين

اعتلال الشبكية السكري

الجلوكوما

التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

تتفاوت أسباب ضعف البصر بشكل كبير بين الدول وداخلها. ومن العوامل الرئيسية مدى توفر خدمات رعاية العيون وتكلفتها، بالإضافة إلى مستوى وعي السكان بالأمراض التي تؤثر على البصر وكيفية الوقاية منها وعلاجها، فعلى سبيل المثال، ترتفع نسبة ضعف البصر الناتج عن إعتام عدسة العين غير المعالج جراحياً في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مقارنةً بالدول ذات الدخل المرتفع وفي الدول ذات الدخل المرتفع، تنتشر أمراض مثل الجلوكوما والتنكس البقعي المرتبط بالعمر بشكل أكبر.

يُعدّ إعتام عدسة العين الخلقي سببًا رئيسيًا لضعف البصر لدى الأطفال في البلدان منخفضة الدخل، بينما في البلدان متوسطة الدخل، من المرجح أن يكون السبب هو اعتلال الشبكية الناتج عن الخداج.

لا يزال الخطأ الانكساري غير المصحح سببًا رئيسيًا لضعف البصر في جميع البلدان بين الأطفال والبالغين على حد سواء.