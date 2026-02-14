قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

ضعف البصر
ضعف البصر
اسماء محمد

يعد ضعف البصر من المشكلات الخطيرة التى تؤثر على مختلف جوانب حياة الإنسان خاصة تركت دون اهتمام حيث يؤدي ذلك للإصابة بالعمى.

ووفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن ضعف البصر يحدث عندما تؤثر حالة في العين على قدرتنا على الرؤية بوضوح وكل شخص، إذا طال عمره، سيُصاب على الأقل بحالة واحدة في العين خلال حياته تتطلب رعاية مناسبة.

الوقاية من مخاطر ضعف البصر 

قد يُسبب ضعف البصر عواقب وخيمة على الفرد طوال حياته ويمكن التخفيف من حدة العديد من هذه العواقب من خلال الحصول على رعاية عيون عالية الجودة في الوقت المناسب، و تُركز استراتيجيات رعاية العيون بشكل أساسي على أمراض العيون التي قد تُسبب ضعف البصر والعمى، مثل إعتام عدسة العين أو عيوب الانكسار؛ ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أهمية أمراض العيون التي لا تُسبب عادةً ضعف البصر، مثل جفاف العين أو التهاب الملتحمة. وتُعد هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الكثيرين لزيارة عيادات العيون.

اسباب ضعف البصر 

على الصعيد العالمي، تتمثل الأسباب الرئيسية لضعف البصر والعمى فيما يلي:

أخطاء الانكسار

إعتام عدسة العين

اعتلال الشبكية السكري

الجلوكوما

التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

تتفاوت أسباب ضعف البصر بشكل كبير بين الدول وداخلها. ومن العوامل الرئيسية مدى توفر خدمات رعاية العيون وتكلفتها، بالإضافة إلى مستوى وعي السكان بالأمراض التي تؤثر على البصر وكيفية الوقاية منها وعلاجها، فعلى سبيل المثال، ترتفع نسبة ضعف البصر الناتج عن إعتام عدسة العين غير المعالج جراحياً في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مقارنةً بالدول ذات الدخل المرتفع وفي الدول ذات الدخل المرتفع، تنتشر أمراض مثل الجلوكوما والتنكس البقعي المرتبط بالعمر بشكل أكبر.

يُعدّ إعتام عدسة العين الخلقي سببًا رئيسيًا لضعف البصر لدى الأطفال في البلدان منخفضة الدخل، بينما في البلدان متوسطة الدخل، من المرجح أن يكون السبب هو اعتلال الشبكية الناتج عن الخداج.

لا يزال الخطأ الانكساري غير المصحح سببًا رئيسيًا لضعف البصر في جميع البلدان بين الأطفال والبالغين على حد سواء.

ضعف البصر اسباب ضعف البصر العمى منظمة الصحة العالمية الوقاية من مضاعفات ضعف البصر مخاطر ضعف البصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

المستشار مايكل روفائيل

مصر القومي: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية دعم للمواطن وتخفيف للأعباء

النائب هشام حسين

برلماني: انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران يعكس رؤية لبناء قوة سياحية واقتصادية

الرئيس السيسي

مستقبل وطن: التوجيهات الرئاسية تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين قبل رمضان

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد