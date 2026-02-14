انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان

أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم، أن انفجارا قويا هز أرجاء العاصمة الإيرانية طهران، ما أثار حالة من القلق والترقب بين السكان، في وقت لم تصدر فيه حتى الآن أي بيانات رسمية توضح طبيعة الحادث أو أسبابه.

ووفقا لشهادات متداولة، سمع صوت الانفجار في عدة مناطق داخل المدينة، بينما تحدث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن اهتزاز مبانٍ في بعض الأحياء، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان شوهدت من مسافات بعيدة.

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر عن حجم الأضرار المحتملة أو ما إذا كانت هناك إصابات بشرية، فيما تتابع وسائل الإعلام المحلية تطورات الموقف وسط حالة من الاستنفار والترقب.