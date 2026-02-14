افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف إعمار بيوت الله عز وجل – باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح عدد من المساجد الجديدة بعد إحلالها وتجديدها أو إنشائها يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف، واستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك بما يضمن توفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف القرى والمراكز.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مؤكدا استمرار دعم مشروعات تطوير المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – ماديا وروحيا وفكريا، مشيراً إلى افتتاح (١٠) من المساجد أمس بتكلفة إجمالية تقارب ٥٩ مليون جنيهاً وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المساجد التي تم افتتاحها شهدت تنوعا جغرافيا لتشمل مختلف مراكز المحافظة ضمت مسجد العطاء بكفر الهوبي – مركز فاقوس (إحلال وتجديد) بتكلفة ٥ مليون جنيهاً ومسجد التوحيد بقرية خلوة الشرفاء – مركز أبو كبير (إحلال وتجديد) بتكلفة ٣ مليون جنيهاً ومسجد أبو خضرة بقرية شبرا النخلة – مركز بلبيس (إحلال وتجديد) بتكلفة ٥ مليون جنيهاً ومسجد الحجازي بقرية صافور – مركز ديرب نجم (إحلال وتجديد) بتكلفة ٥ مليون جنيهاً.

كما تم افتتاح مسجد الرحمة بعزبة القصالي بقرية بردين – مركز الزقازيق (إحلال وتجديد) بتكلفة ٥ مليون جنيهاً ومسجد الطويل بقرية السماعنة – مركز فاقوس (إحلال وتجديد) بتكلفة ٨ مليون جنيهاً ومسجد الضحى بعزبة زكي بقرية منشأة السلام – شبرا النخلة مركز بلبيس (إحلال وتجديد) بتكلفة ٣ مليون جنيهاً ومسجد النجمية بقرية منشأة صهبرة صافور – مركز ديرب نجم (إحلال وتجديد) بتكلفة ٥ مليون جنيهاً ومسجد الرحمن بالحي الثالث عشر مجاورة ٨٥ – مدينة العاشر من رمضان (إنشاء حديث) بتكلفة ١٢ مليون جنيهاً ومسجد جامع التقوى – أم عجرم (إنشاء حديث) بتكلفة ٨ مليون جنيهاً.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الإفتتاحات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار خطة الوزارة المستمرة لإعمار بيوت الله عز وجل – وتطويرها بما يليق بقدسيتها وبما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.