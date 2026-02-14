قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
اقتصاد

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

قلص البنك المركزي المصري من طرحه أذون خزانة صباح غداً الأحد الموافق 15-2-2026، لمعاونة الحكومة علي سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقًا لما يستهدفه البنك المركزي المصري من تقليص لحجم طرح أذون خزانة تتضمن أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 5 مليارات جنيه بما يعادل 106.9 مليون دولار عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي حددت بيع أذون في مزاد من المقرر تنظيمه صباح غدٍ بقيمة إجمالية تقدر بـ 70 مليار جنيه، وتساوي 1.6 مليار دولار؛ بهدف تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

أوضح التقرير، أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين، أولهما “أذون خزانة بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه” موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 200 مليار جنيه، بتراجع مقداره 7 مليارات جنيه  عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 125 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

