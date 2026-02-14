القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال ملقي بجوار مصرف بمنطقة كدوان جنوب المدينة، وتم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لفحصها، والتأكد من كونها لأنثي واحدة أم أكثر تم فرض كردون أمني حول المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على أجنة داخل جوال ملقى بالقرب من مصرف بمنطقة كدوان، ما أثار حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف تفاصيل الواقعة وضبط المتورطين.

وتمكن ضباط البحث الجنائي، بعد عمليات التحري وجمع المعلومات عن تحديد وضبط 3 متهمين يشتبه في تورطهم في الواقعة، و تم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، لمناقشتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه

واستمعت الأجهزة الأمنية، لاقوال عدد من أهالي المنطقة، وقامت بفحص الكاميرات، للتوصل لهوية المتهمين الذين قاموا بالقاء الجوال، تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بتكليف البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن إلقاء الجوال فى نطاق المنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

