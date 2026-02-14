قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
بالصور

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة راندا البحيري عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “ضحايا” والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ .

وقالت راندا البحيري فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : انه بتجسد دور صحفية ضمن احداث المسلسل وتقابل العديد من المواقف التى تندرج تحت طابع التشويق والإثارة .

واضافت ان المسلسل فكرته تدور حول ازمة تحدث لكل بطل من الأبطال وتجعله ضحية ، ومن المقرر ان ينطلق فى النصف الثانى من رمضان وهو ١٥ حلقة ، مؤكدة: ان من المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا لأنه يناقش موضوع مختلف تماما ويحمل طابع الأعمال الأجنبية من حيث الحبكة والفكرة.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري .

راندا البحيري تعلق على قرلر ايقاف مسلسل روح off

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن سبب قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقاف مسلسل "روح OFF" بطولة الفنان منذر ريحانة،  بعد إعلانها المشاركة في العمل.

 وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: هتلاقوا فيديو قديم جدًا لأستاذ بلال مع أم جاسر الجميلة، اللي أنا شخصيًا والله بحبها وكان بيطلب من النقيب بمنتهى الاحترام إنه لو موافق إنها تمثل معاه في فيلم سينمائي يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالمسلسل.

وتابعت: إيه اللي طلع الفيديو ده دلوقتي؟ بعد ما أنا أعلنت إننا داخلين المسلس والفيديو ده مالوش أي علاقة بالمسلسل أصلًا.

راندا البحيري مسلسل “ضحايا” أبطال مسلسل الضحايا

