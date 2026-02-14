سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

أثار داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جدلا دوليا بتصريحاته في مقابلة مع “القناة 14” الإسرائيلية مساء اليوم، حيث وصف تركيا بأنها «عامل إشكالي لا يسهم في استقرار المنطقة»، قائلاً إن أنقرة «تركز معارضتها فقط على إسرائيل ولا تقدم ما يمكن أن يُسهم في حل الأزمات الإقليمية».

وأضاف دانون أن المنظمة الدولية تواجه تحديات كبيرة في أدائها الحالي، مشيراً إلى أنها «ليست في حالة انهيار لكن مشوّهة وملتوية وضعيفة في الوقت الراهن»، في إشارة إلى ما يراه من قصور في دور الأمم المتحدة في معالجة النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقال دانون إن حالة الضعف في الأمم المتحدة دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العمل على تأسيس ما وصفه بـ «مجلس للسلام»، في محاولة لتعزيز دور أوسع للولايات المتحدة ودول أخرى في جهود السلام، بدلا من الاعتماد الكامل على المنظومة الأممية.