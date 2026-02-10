قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تركيا تلوح بخيار سباق التسلح النووي حال تهديد التوازن الإقليمي

صورة أرشيفية من داخل مفاعل نووي
صورة أرشيفية من داخل مفاعل نووي
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية التركي، في تصريحات خاصة لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن أنقرة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لسباق تسلح نووي في حال تطورت القدرات النووية الإيرانية بشكل يشكل تهديدًا مباشرًا لتوازن القوى في المنطقة.

وأوضح الوزير أن تركيا تتابع عن كثب مسار البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أن بلاده تفضل الحلول الدبلوماسية وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع الانتشار النووي، إلا أن الحفاظ على الأمن القومي التركي والاستقرار الإقليمي يظل أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأضاف: "إذا اختل ميزان الردع في المنطقة نتيجة تطور نووي غير منضبط، فإن جميع الدول، بما فيها تركيا، ستجبر على إعادة تقييم خياراتها الاستراتيجية".

تحذير مرتبط بتوازن الردع

وأشار الوزير إلى أن امتلاك دولة إقليمية لقدرات نووية عسكرية من شأنه أن يدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، محذرًا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار وسباق تسلح واسع في الشرق الأوسط.

وأكد أن تركيا، باعتبارها عضوًا في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ودولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا تسعى إلى التصعيد، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرض أمنها أو أمن جوارها الاستراتيجي للخطر.

دعوة للحلول السياسية

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إحياء المسار التفاوضي بشأن الملف النووي الإيراني، داعيًا القوى الدولية إلى العمل بجدية لمنع انهيار منظومة عدم الانتشار، مؤكدًا أن البديل عن الدبلوماسية سيكون أكثر كلفة وخطورة على الجميع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية تعثر المفاوضات النووية مع إيران، وتزايد المخاوف الإقليمية من تداعيات أي تحول نوعي في ميزان القوى الاستراتيجية بالشرق الأوسط.

