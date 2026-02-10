ضحية 9 سنوات و6 مسئولين.. كشف جديد بقضية المجرم جيفري إبستين

بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أشار أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى أن أسماء 6 شخصيات نافذة على الأقل، من المحتمل تورطها في أنشطة المجرم الجنـ.ـسي المنـ.ـتحر جيفري إبستين، قد أخفيت عمدا .



طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات

أعلن مشروعون أمريكيون أن من بين ضحايا الممول جيفري إبستين طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وقد تم حجب أسماء 6 رجال نافذين على الأقل يحتمل تورطهم، من بينهم مسؤول أجنبي رفيع المستوى.

وقال عضو الكونجرس جيمي راسكين: "عندما تطلع على هذه الوثائق، تقرأ عن فتيات في الـ15 والـ14 والـ10 من العمر. اليوم رأيت إشارة إلى فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات. أعني، إنه أمر سخيف ومثير للغضب".

ووصف المشرعون أحدهم بأنه شخصية معروفة تشغل منصبا رفيعا في حكومة أجنبية.

ويطالب المشرعون الآن وزارة العدل الأمريكية برفع السرية عن أسماء شركاء إبستين المحتملين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أوائل فبراير بأن وثائق قضية الممول جيفري إبستين كشفت عن الأسماء الكاملة لـ47 ضحية.

ونتيجة لذلك، رفع محامو أكثر من 200 ضحية دعوى قضائية يطالبون فيها بإزالة جميع الوثائق المنشورة.

أنهت السلطات الأمريكية في 30 يناير 2026 نشر الوثائق الكاملة المتعلقة بقضية إبستين، مما أثار موجة جديدة من التحقيقات والتداعيات القانونية في عدة دول، من بينها فرنسا وبريطانيا.