الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة العريش، إن المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري يُعد نقطة التجميع الرئيسية لكافة المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى مصر، سواء عبر ميناء العريش البحري والجوي أو عبر المسارات البرية، تمهيدًا لتنسيق إرسالها إلى قطاع غزة.

وأوضح أيمن عماد ، خلال رسالة على الهواء، أن المركز يعمل بدعم فرق كبيرة من متطوعي الهلال الأحمر المصري، الذين يتولون فرز وتجهيز وتعبئة المساعدات، إلى جانب تقديم الدعم للأسر الفلسطينية القادمة إلى مصر أو المغادرة منها، مشيرًا إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وفق أولويات إنسانية محددة.

وأضاف أن شاحنات المساعدات تنطلق من المركز باتجاه قطاع غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بأكثر من 65 ألف متطوع، ونجح في إدخال ما يزيد على 85 ألف طن من المساعدات منذ اندلاع الحرب، مع إعطاء أولوية للمستلزمات الطبية والإيوائية.