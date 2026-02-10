قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
توك شو

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل

إسراء صبري

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة العريش، إن المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري يُعد نقطة التجميع الرئيسية لكافة المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى مصر، سواء عبر ميناء العريش البحري والجوي أو عبر المسارات البرية، تمهيدًا لتنسيق إرسالها إلى قطاع غزة.

وأوضح أيمن عماد ، خلال رسالة على الهواء، أن المركز يعمل بدعم فرق كبيرة من متطوعي الهلال الأحمر المصري، الذين يتولون فرز وتجهيز وتعبئة المساعدات، إلى جانب تقديم الدعم للأسر الفلسطينية القادمة إلى مصر أو المغادرة منها، مشيرًا إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وفق أولويات إنسانية محددة.

وأضاف أن شاحنات المساعدات تنطلق من المركز باتجاه قطاع غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بأكثر من 65 ألف متطوع، ونجح في إدخال ما يزيد على 85 ألف طن من المساعدات منذ اندلاع الحرب، مع إعطاء أولوية للمستلزمات الطبية والإيوائية.

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية
بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

فيديو

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

