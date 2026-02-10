قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض «أهلاً رمضان» بمركز كفر صقر، والمقام بشارع البحر بالمدينة، على مساحة (١٥٠ ) مترا، ويضم (٤) باكيات بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والأجهزة التنفيذية بالمركز وأصحاب السلال التجارية لتوفير جميع السلع بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي.

تفقد المحافظ أقسام المعرض للإطمئنان على مدي توافر السلع المعروضة والتأكد من جودتها موجهاً بضرورة ضخ كميات كافية من السلع الأساسية والرمضانية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من إلتزام العارضين بالأسعار المقررة طوال فترة عمل المعرض، مشدداً على عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

أجري المحافظ حواراً مع الأهالي داخل المعرض واستمع الي احتياجاتهم ومشكلاتهم موجهاً رئيس المركز بحلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

أكد المحافظ استمرار إقامة "أسواق اليوم الواحد" إلي جانب إلي المنافذ الثابتة والمتنقلة ومعارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الغذائية أمام المواطنين بأسعار مناسبة، موجهاً الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرات والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الشرقية محافظ الشرقية معرض «أهلاً رمضان» بمركز كفر صقر ومديرية التموين

