طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
عاجل| مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري، وذلك عقب مناقشات موسعة بالجلسة الطارئة،  استعرض خلالها النواب برنامج العمل والسير الذاتية للوزراء الجدد، والتأكد من استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية.

التعديل الوزاري الجديد 

وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.

ونستعرض لكم أبرز أسماء الوزراء الجدد 2026 

  • اللواء محمد عبد الفتاح لوزارة الإنتاج الحربي
     
  • جيهان زكي لوزارة الثقافة
     
  • محمد فريد لوزارة الاستثمار
     
  • ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام
     
  • رأفت هندي لوزارة الاتصالات
     
  • راندة المنشاوي لوزارة الإسكان
     
  • جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة
     
  • الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي
     
  • أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
     
  • حسام حسني نائبًا لوزير الصحة
     
  • أحمد رستم لوزارة التخطيط
     
  • خالد هاشم وزارة الصناعة
     
  • حسن الرداد وزارة العمل
     
  • محمود حلمي الشريف وزارة العدل

كما يتضمن التعديل مفاجأة تمثلت في رحيل نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحالي.

الباقون في مناصبهم

ويستمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، كما غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري واستمر بعضهم في أداء مهامهم. 

يستمر الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية

المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء 

 الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجها. 

ويستمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

 والمهندس كريم بدوي وزيرا للبترول

 وأحمد كوجك وزيرا للمالية

الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية

والدكتور شريف فاروق وزير التموين 

التعديل الوزاري مجلس النواب حكومة مدبولي الحكومة الجديدة الاسكان الاعلام التعليم العالي

