عاجل| مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري، وذلك عقب مناقشات موسعة بالجلسة الطارئة، استعرض خلالها النواب برنامج العمل والسير الذاتية للوزراء الجدد، والتأكد من استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية.

التعديل الوزاري الجديد

وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.

ونستعرض لكم أبرز أسماء الوزراء الجدد 2026

اللواء محمد عبد الفتاح لوزارة الإنتاج الحربي



جيهان زكي لوزارة الثقافة



محمد فريد لوزارة الاستثمار



ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام



رأفت هندي لوزارة الاتصالات



راندة المنشاوي لوزارة الإسكان



جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة



الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي



أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية



حسام حسني نائبًا لوزير الصحة



أحمد رستم لوزارة التخطيط



خالد هاشم وزارة الصناعة



حسن الرداد وزارة العمل



محمود حلمي الشريف وزارة العدل

كما يتضمن التعديل مفاجأة تمثلت في رحيل نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحالي.

الباقون في مناصبهم

ويستمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، كما غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري واستمر بعضهم في أداء مهامهم.

يستمر الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية

المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء

الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجها.

ويستمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

والمهندس كريم بدوي وزيرا للبترول

وأحمد كوجك وزيرا للمالية

الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية

والدكتور شريف فاروق وزير التموين