حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام

أكدت حركة حماس، أن حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل تدرك جيدًا أن استبعاد الوكالة، لا سيما من عمليات توزيع المواد الغذائية والإغاثية، سيؤدي إلى شلل حقيقي في العمل الإنساني داخل قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن "الأونروا" تمتلك كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وخيامًا ومواد إيواء وملابس وأغطية، مخزنة حاليًا في مصر والأردن، حيث تنتظر آلاف الشاحنات السماح لها بالدخول إلى القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات كفيلة بتغطية احتياجات قطاع غزة بالكامل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتكفي لنحو مليون و300 ألف فلسطيني، إلا أن إسرائيل لا تسمح بدخولها.

وأكد أبو حسنة أن الوكالة تضم نحو 12 ألف موظف، ما يجعلها العمود الفقري للعمليات الإنسانية في القطاع، موضحًا أنه من دون "الأونروا" لن تكون هناك عمليات إنسانية حقيقية، ليس فقط بسبب الإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية، ولكن أيضًا لما تمتلكه الوكالة من خبرة طويلة وقواعد بيانات دقيقة حول أوضاع العائلات واحتياجاتها.