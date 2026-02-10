قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام
طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو
منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر
تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. ومفاجأة في عيار 24 الآن
توك شو

حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام

هاني حسين

أكدت حركة حماس، أن حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل تدرك جيدًا أن استبعاد الوكالة، لا سيما من عمليات توزيع المواد الغذائية والإغاثية، سيؤدي إلى شلل حقيقي في العمل الإنساني داخل قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن "الأونروا" تمتلك كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وخيامًا ومواد إيواء وملابس وأغطية، مخزنة حاليًا في مصر والأردن، حيث تنتظر آلاف الشاحنات السماح لها بالدخول إلى القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات كفيلة بتغطية احتياجات قطاع غزة بالكامل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتكفي لنحو مليون و300 ألف فلسطيني، إلا أن إسرائيل لا تسمح بدخولها.

وأكد أبو حسنة أن الوكالة تضم نحو 12 ألف موظف، ما يجعلها العمود الفقري للعمليات الإنسانية في القطاع، موضحًا أنه من دون "الأونروا" لن تكون هناك عمليات إنسانية حقيقية، ليس فقط بسبب الإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية، ولكن أيضًا لما تمتلكه الوكالة من خبرة طويلة وقواعد بيانات دقيقة حول أوضاع العائلات واحتياجاتها.

نتنياهو اخبار التوك شو غزة فلسطين حماس

