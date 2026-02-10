قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بلومبيرج: اليونان ومالطا تعرقلان مقترح الاتحاد الأوروبي بحظر خدمات شحن النفط الروسي

الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن اليونان ومالطا أصبحتا العائق الرئيسي أمام مقترح للاتحاد الأوروبي يقضي باستبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن الدولتين، الواقعتين في جنوب أوروبا، أبدتا مخاوفهما خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، حيث تم عرض أحدث حزمة عقوبات للتكتل، معربة عن خشيتها من تأثير هذا الإجراء على صناعة الشحن الأوروبية وأسعار الطاقة.

وأضافت أن البلدين طلبا توضيحات بشأن مقترحات لفرض عقوبات على الموانئ الأجنبية التي تتعامل مع النفط الروسي، وتشديد الرقابة على بائعي السفن للحد من انتقال السفن إلى الأسطول الروسي.

وامتنع متحدث باسم الحكومة اليونانية عن التعليق، فيما أكد نيستور لايفييرا، المتحدث باسم حكومة مالطا في بروكسل، أن بلاده "تشارك في المناقشات الفنية لضمان أن تكون النتيجة النهائية قابلة للتنفيذ".

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، قد اقترحت الأسبوع الماضي استبدال السقف السعري على مبيعات النفط الروسي بحظر على الخدمات اللازمة لنقل النفط، مستهدفة بذلك شركات التأمين ومزودي خدمات النقل، وذلك بعد أن أظهرت التجربة صعوبة سقف الأسعار في تقليص عائدات موسكو النفطية بشكل ملموس.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة العقوبات العشرين التي يفرضها الاتحاد على روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا، والذي يدخل عامه الخامس، ويشترط الحصول على دعم دول مجموعة السبع لتطبيقه، بعد أن كانت هذه الدول قد طبقت سقف السعر في نهاية 2022.

وفي سياق آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن مصرفين صينيين بعد تلقيه تعهدات من بكين بشأن دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، في حين لم ترد المفوضية الأوروبية على طلب التعليق فورا.

وتتضمن أحدث حزمة عقوبات مقترحات لفرض عقوبات على شركات في الصين ودول أخرى تُزعم تزويد روسيا بمكونات أساسية لآلتها الحربية، إضافة إلى استهداف مشغلي العملات المشفرة وعدد محدود من البنوك في آسيا الوسطى ولاوس بزعم مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

كما اقترح الاتحاد الأوروبي، وللمرة الأولى، تفعيل أداة مكافحة التحايل، التي من شأنها حظر تصدير الآلات الصناعية وبعض معدات الاتصالات اللاسلكية إلى قيرغيزستان، لكن ألمانيا أبدت قلقها من تأثير ذلك على العلاقات الثنائية، فيما طرحت بدائل لفرض حصص استيراد استنادًا إلى بيانات التجارة السابقة للحرب.

وتشمل الحزمة الجديدة قيودا على الصادرات تتجاوز قيمتها 360 مليون يورو، تشمل المطاط والمواد الكيميائية، إضافة إلى حظر واردات تزيد قيمتها على نصف مليار يورو تشمل عددا من المعادن، فضلاً عن فرض حصص على واردات الأمونيا.

