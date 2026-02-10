قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

«حزب الشعب الجمهوري» يعقد اجتماعه التنظيمي الأول لعام 2026 بمشاركة قياداته وهيئته البرلمانية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعه التنظيمي الأول لعام 2026، بحضور النائب حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، والنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الحزب بالمحافظات، وعدد كبير من قيادات وكوادر الحزب.

وخلال الاجتماع، جرى استعراضٌ شاملٌ لجهود الحزب خلال المرحلة الماضية، خاصةً ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والعمل البرلماني والميداني، فضلًا عن مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز البناء المؤسسي وتطوير الأداء السياسي والتنظيمي للحزب بمختلف المحافظات.

كما تناول اللقاء عددًا من الفقرات التنظيمية المهمة، من بينها عرض فيلمٍ توثيقيٍّ حول جهود الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، واستعراض تجربة ورش العمل التي نظمها الحزب لتأهيل كوادره بالتعاون مع مركز تفكير للدراسات الاستراتيجية والبحوث، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز التواصل بين القيادة والقواعد الحزبية.

وفي كلمته، أكد النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الاجتماع يمثل انطلاقةً جديدةً لعامٍ من العمل الجاد، مشددًا على أن الحزب مستمر في ترسيخ حضوره السياسي وتعزيز دوره المجتمعي من خلال تنظيمٍ قويٍّ وكوادر قادرة على خدمة المواطن ودعم استقرار الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، أن المرحلة الماضية أثبتت قدرة الحزب على التواجد الفعلي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بتقييم أداء السادة نواب الحزب مع نهاية الفصل التشريعي، إلى جانب دعم تأهيل الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يعزز من قوة الحزب واستمرارية عطائه السياسي والمجتمعي.

من جانبه، أوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، أن تماسك التنظيم وانضباط كوادره كانا من أبرز عوامل النجاح خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحزب يواصل العمل وفق رؤيةٍ واضحةٍ تستهدف تطوير الأداء البرلماني والميداني وتعزيز التواصل مع الشارع.

بدوره، أكد السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء هيكلٍ تنظيميٍّ قويٍّ ومتطور، مشيرًا إلى الإعلان عن تشكيل مكتبٍ فنيٍّ يضم خبرات متخصصة لدعم العمل التنظيمي والبرلماني، ورفع كفاءة الأداء داخل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التنظيم، والاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة حزب الشعب الجمهوري كقوةٍ سياسيةٍ فاعلةٍ تدعم الدولة وتعمل لخدمة المواطنين.

