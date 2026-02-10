تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي

في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل العناصر والمواهب، أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر محمد حمدي قادما من صفوف نادي إنبي ليكون خامس الصفقات الشتوية للنادي تحضيرا للمشاركات القادمة محليا وقاريا.

ويعتبر محمد حمدي من المواهب الشابة حيث يبلغ من العمر 22 عاما فقط من مواليد 26 فبراير من عام 2003.

وبدأ محمد حمدي مشواره في صفوف نادي إنبي ولعب في صفوف الزمالك معارا قبل أن يعود إلى إنبي ومنه إلى صفوف نادي بيراميدز.

وتدرج محمد حمدي مع جميع المنتخبات الوطنية من الناشئين والشباب وحتى المنتخب الأول ولعب 3 مباريات دولية.

وإنفرد صدي البلد منذ يومين عن صفقة محمد حمدي، أن نادي بيراميدز دخل فى مفاوضات قوية مع إنبي لضم محمد حمدي.

وشدد المصدر على ،أن محمد حمدي وقع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية البيع النهائى.