موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

يبحث العديد من جماهير المصرية، عن موعد مباراة بيراميدز المقبلة أمام إنبي في الدوري المصري ضمن منافسات موسم 2025-26.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي فى الدوري المصري

يستعد بيراميدز لمواجهة إنبي المقرر لها غداً فى تمام الساعة الخامسة مساءً باستاد بتروسبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة بيراميدز وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب بيراميدز في الدوري

يتواجد بيراميدز في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة ، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل ف 4 وتلقى هزيمتان.

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 14 مباراة وتمكن من الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 8 وتعرض لهزيمتين.



