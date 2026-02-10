نائب: مناقشات برلمانية لإعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء مناقشات برلمانية لإعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لحماية النشء من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا ضم وزراء الاتصالات والتعليم والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات المختصة، لبحث آليات التطبيق ووضع ضوابط فعالة. وشهدت المناقشات مشاركة ممثلي عدد من المنصات العالمية الكبرى، في خطوة تهدف لضمان التنفيذ العملي للقانون.



وأشار بدوي إلى أن العمل جارٍ لتحديد الفئات العمرية المستهدفة ووضع معايير تحمي الأطفال من المحتوى الضار، مؤكدًا استمرار انعقاد اللجنة حتى الانتهاء من صياغة القانون وعرضه على البرلمان لإقراره.