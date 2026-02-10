الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان

أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، أن السودان يمر بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وهناك انتهاكات ترتكب في السودان خاصة في مدينة الفاشر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان:" هناك قتل جماعي ممنهج في السودان، وقلقون بشأن الوضع في كردفان خاصة مع تدهور الوضع الإنساني".

وأضافت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان:" هناك عنف جنسي وعمليات تعذيب تمت بحق المدنيين في السودان، وقلقون من محاولة تجنيد الأطفال في السودان ومشاركتهم في الصراع".

وتابعت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان:" هناك تدمير شبه كامل للبنية التحتية في السودان".

وأكملت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: “مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان”.