قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
آية التيجي

تعاني كثير من النساء من اسمرار اليدين والقدمين نتيجة التعرض المستمر للشمس، الجفاف، أو استخدام منتجات غير مناسبة. 

أسباب اسمرار اليدين والقدمين

وبحسب خبراء الجلدية، تشمل الأسباب الشائعة لأسمرار اليدين والقدمين ما يلي :

ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس

ـ جفاف الجلد وقلة الترطيب

ـ تراكم خلايا الجلد الميت
الاحتكاك المستمر

ـ نقص بعض الفيتامينات

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

أفضل وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

وكشف موقع Medical News Today، يمكن لبعض الوصفات الطبيعية أن تساعد على تفتيح لون الجلد وتحسين مظهره عند المواظبة عليها، دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قاسية، وهي :

ـ وصفة الليمون والسكر:
تُعد من أشهر الوصفات الطبيعية للتفتيح والتقشير.
الفوائد:
الليمون يساعد على تفتيح البشرة
السكر يزيل الجلد الميت
طريقة الاستخدام:
يُخلط عصير ليمونة مع ملعقة سكر، ويُدلّك الخليط على اليدين والقدمين بلطف لمدة 5 دقائق، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

ـ وصفة الزبادي والعسل:
وتعمل هذه الوصفة على الترطيب والتفتيح في آنٍ واحد.
الفوائد:
الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تفتيح البشرة
العسل يرطب الجلد بعمق
طريقة الاستخدام:
يُخلط الزبادي مع العسل، ويُترك على البشرة 15 دقيقة ثم يُغسل

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

ـ وصفة جل الصبار (الألوفيرا):
يُعرف جل الصبار بخصائصه المهدئة والمفتحة للبشرة.
الفوائد:
يقلل التصبغات
يساعد على تجديد خلايا الجلد
طريقة الاستخدام:
يُوضع جل الألوفيرا الطبيعي على اليدين والقدمين قبل النوم ويُترك حتى الصباح.

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

ـ وصفة الحليب والبطاطس:
تُستخدم البطاطس منذ القدم لتفتيح البشرة.
الفوائد:
البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية للتفتيح
الحليب يغذي ويرطب الجلد
طريقة الاستخدام:
يُخلط عصير البطاطس مع الحليب ويُمسح به الجلد يوميًا.

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

ـ وصفة الشوفان واللبن:
مثالية لتقشير الجلد وتوحيد لونه.
الفوائد:
الشوفان يزيل الخلايا الميتة
اللبن ينعّم ويفتح البشرة
طريقة الاستخدام:
يُخلط الشوفان المطحون مع اللبن ويُدلّك به الجلد ثم يُغسل.

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

نصائح مهمة لنتائج أفضل
ترطيب اليدين والقدمين يوميًا

ـ استخدام واقي الشمس

ـ ارتداء قفازات عند التعرض للمنظفات

ـ الاستمرار على الوصفات من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا

تفتيح اليدين تفتيح القدمين وصفات طبيعية لتفتيح البشرة علاج اسمرار اليدين تفتيح البشرة في المنزل وصفات طبيعية للعناية بالبشرة تقشير اليدين والقدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

له أثر عظيم.. خالد الجندي: تخصيص مصلى في البيوت منهج أصيل سار عليه الصحابة

وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أساتذة جامعات إندونيسيا

وزير الأوقاف لوفد إندونيسي: السفارة العلمية لأبناء الأزهر تضيء الدنيا بالاستنارة والوسطية

دعاء المغرب للتوبة

دعاء المغرب للتوبة ليوم 23 شعبان.. اغتنم أفضل الدعوات تفتح لك باب المغفرة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد