وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

تعاني كثير من النساء من اسمرار اليدين والقدمين نتيجة التعرض المستمر للشمس، الجفاف، أو استخدام منتجات غير مناسبة.

أسباب اسمرار اليدين والقدمين

وبحسب خبراء الجلدية، تشمل الأسباب الشائعة لأسمرار اليدين والقدمين ما يلي :

ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس

ـ جفاف الجلد وقلة الترطيب

ـ تراكم خلايا الجلد الميت

الاحتكاك المستمر

ـ نقص بعض الفيتامينات

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

وكشف موقع Medical News Today، يمكن لبعض الوصفات الطبيعية أن تساعد على تفتيح لون الجلد وتحسين مظهره عند المواظبة عليها، دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قاسية، وهي :

ـ وصفة الليمون والسكر:

تُعد من أشهر الوصفات الطبيعية للتفتيح والتقشير.

الفوائد:

الليمون يساعد على تفتيح البشرة

السكر يزيل الجلد الميت

طريقة الاستخدام:

يُخلط عصير ليمونة مع ملعقة سكر، ويُدلّك الخليط على اليدين والقدمين بلطف لمدة 5 دقائق، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

ـ وصفة الزبادي والعسل:

وتعمل هذه الوصفة على الترطيب والتفتيح في آنٍ واحد.

الفوائد:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تفتيح البشرة

العسل يرطب الجلد بعمق

طريقة الاستخدام:

يُخلط الزبادي مع العسل، ويُترك على البشرة 15 دقيقة ثم يُغسل

ـ وصفة جل الصبار (الألوفيرا):

يُعرف جل الصبار بخصائصه المهدئة والمفتحة للبشرة.

الفوائد:

يقلل التصبغات

يساعد على تجديد خلايا الجلد

طريقة الاستخدام:

يُوضع جل الألوفيرا الطبيعي على اليدين والقدمين قبل النوم ويُترك حتى الصباح.

ـ وصفة الحليب والبطاطس:

تُستخدم البطاطس منذ القدم لتفتيح البشرة.

الفوائد:

البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية للتفتيح

الحليب يغذي ويرطب الجلد

طريقة الاستخدام:

يُخلط عصير البطاطس مع الحليب ويُمسح به الجلد يوميًا.

ـ وصفة الشوفان واللبن:

مثالية لتقشير الجلد وتوحيد لونه.

الفوائد:

الشوفان يزيل الخلايا الميتة

اللبن ينعّم ويفتح البشرة

طريقة الاستخدام:

يُخلط الشوفان المطحون مع اللبن ويُدلّك به الجلد ثم يُغسل.

نصائح مهمة لنتائج أفضل

ترطيب اليدين والقدمين يوميًا

ـ استخدام واقي الشمس

ـ ارتداء قفازات عند التعرض للمنظفات

ـ الاستمرار على الوصفات من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا